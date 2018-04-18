Окупований Донецьк залишився без води: відомі причини

Донецька фільтрувальна станція, яка 17 квітня потрапила під ворожі обстріли, зупинила свою роботу. Без питної води залишились: Авдіївка, селище Красний Партизан, село Крута Балка та Верхньоторецьке, а також частково Донецьк та Ясинувата.

Про це повідомили у КП "Вода Донбасу".

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Сьогодні, 18 квітня, о 15:05 зупинено Донецьку фільтрувальну станцію. Припинено подачу питної води в Авдіївку, частково Донецьк і Ясинувату, в селище Красний Партизан, села Крута Балка і Верхньоторецьке,

– йдеться у повідомленні.

У комунальному підприємстві "Вода Донбасу" пояснили, що станцію закрили задля гарантії безпеки для співробітників. Наразі там зливається хлор, щоб не залишався у трубах.

Повністю без води залишається Авдіївка. Резерву питної води там має вистачити на чотири дні. Окрім цього, без води залишилася частина Донецька і жорсткий графік використання води буде у Ясинуватій.

Нагадаємо, вдень 17 квітня співробітники Донецької фільтрувальної станції потрапили під обстріли. Колона автомобілів, яка перевозила співробітників фільтрувальної станції, потрапила під обстріл. Відомо про щонайменше 5 поранених.