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      Донецький "Олімпік" представив нову емблему: фото та відео

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      Гравці донецького "Олімпіка"
      Гравці донецького "Олімпіка" / ФК "Олімпік"

      Донецький "Олімпік" вирішив оновити клубну емблему. Використовуватимуть новинку вже з нового сезону.

      Ребрендинг у клубі вирішили провести через 17 років після заснування команди. Переможцем стала робота дизайнера Дмитра Штрайса, яка набрала найбільше голосів уболівальників.

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      Головним елементом нового емблеми "Олімпіка" є троянди. Ці квіти безпосередньо зв'язують клуб з містом, який в 1970 році ЮНЕСКО був названий "містом мільйона троянд". Емблема розроблена в класичному стилі, на щите з геральдичною стрічкою. Як правило, такий підхід характерний для англійських клубів, а англійці привезли в Донецьк футбол.

      Виконана емблема в синіх та блакитних кольорах. Від попередніх емблем залишаються вертикальні смуги, як дань уваги історії клубу. В середній частині емблеми розташовано назву клубу, з якої, як з землі, проростають стеблі роз. Вони символізують розвиток молодих гравців, клубну академію, яка прагне вверх.

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      Нову емблему "Олімпік" буде використовувати вже з сезону 2019-2020.

       

      Теги: Спорт ФК Олімпік Футбол
      Джерело: 24 Канал
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