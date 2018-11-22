Донецький "Олімпік" представив нову емблему: фото та відео

Донецький "Олімпік" вирішив оновити клубну емблему. Використовуватимуть новинку вже з нового сезону.

Ребрендинг у клубі вирішили провести через 17 років після заснування команди. Переможцем стала робота дизайнера Дмитра Штрайса, яка набрала найбільше голосів уболівальників.

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Головним елементом нового емблеми "Олімпіка" є троянди. Ці квіти безпосередньо зв'язують клуб з містом, який в 1970 році ЮНЕСКО був названий "містом мільйона троянд". Емблема розроблена в класичному стилі, на щите з геральдичною стрічкою. Як правило, такий підхід характерний для англійських клубів, а англійці привезли в Донецьк футбол.

Виконана емблема в синіх та блакитних кольорах. Від попередніх емблем залишаються вертикальні смуги, як дань уваги історії клубу. В середній частині емблеми розташовано назву клубу, з якої, як з землі, проростають стеблі роз. Вони символізують розвиток молодих гравців, клубну академію, яка прагне вверх.

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Нову емблему "Олімпік" буде використовувати вже з сезону 2019-2020.