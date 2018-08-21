15:31
21 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
30°C 17°C
  • середа
    23°C 15°C
  • четвер
    24°C 11°C
  • п'ятниця
    28°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Весільний генерал Путін. Економія туалетного паперу
Вєсті Кремля
21:33, 20 серпня
Вєсті.UA. Страшне поповнення Рабіновича. Ляшко VS Бред Пітт
Вєсті.UA
20:28, 20 серпня
Дерибан на Закарпатті: чому 600 селян отримали землю і відмовились від неї в один день
ЦРУ
09:00, 17 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Школа по-радянськи
Згадати все
22:58, 17 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
ДТП НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Донецький "Олімпік" проведе патріотичну акцію на матчі проти "Шахтаря" на День Незалежності

144 Читать новость на русском
ФК "Олімпік" проведе розіграш футболки збірної України
ФК "Олімпік" проведе розіграш футболки збірної України / ФК "Олімпік"

Донецьке дербі між "Олімпіком" та "Шахтарем" відбудеться в Києві на День Незалежності – 24 серпня. На цьому матчі керівництво "Олімпіка" вирішило провести патріотичну акцію.

Серед усіх глядачів, які прийдуть на матч у вишиванці і зроблять селфі, яке викладуть в Instsgram, де позначать "Олімпік" і використають тег #донецкоедерби, буде розіграна футболка збірної України.

Читайте також: Чому українські спортсмени у Росії стають об’єктами цькування

"Ми виберемо п'ять найцікавіших фото. Автор кращого знімка отримає футболку збірної України від гравця юнацької збірної нашої країни і "Олімпіка" Ігоря Снурніцина. Чотири інших щасливчика стануть володарями шарфів ФК "Олімпік" і ФК "Шахтар", – повідомили у клубі.

Матч "Олімпік" – "Шахтар" відбудеться у п’ятницю, 24 серпня, у Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Початок матчу о 19:00.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

Теги: День Незалежності Новини спорту Футбол ФК Олімпік Шахтар УПЛ
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Как украинцам использовать выборы, чтобы изменить страну
сьогодні, 15:01 Как украинцам использовать выборы, чтобы изменить страну
Блог Соцмережі
Тимошенко лідирує у президентських рейтингах: обурливі факти про Леді Ю
сьогодні, 13:05 Тимошенко лідирує у президентських рейтингах: обурливі факти про Леді Ю
5410
6 самых интересных новых профессий будущего
сьогодні, 12:01 6 самых интересных новых профессий будущего
Володимир Співаковський
Стрілянина у Харкові: останні новини та головні версії
сьогодні, 11:05 Стрілянина у Харкові: останні новини та головні версії
Євгенія Мазур
В Україні заборонили відомий антисептик
сьогодні, 10:21 В Україні заборонили відомий антисептик
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
 13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес
 13 травня , 06:44
"Барселона" націлилася на лідера "Ліверпуля"
 28 травня 2010 , 18:05
Каталонці хочуть лідера "Баварії"
 2 червня 2010 , 18:20
Шевченко мріє тренувати збірну України
 20 листопада 2013 , 11:34
"Барселона" починає велику експансію в Росію
 30 липня 2014 , 18:18
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук