Донецький "Олімпік" проведе патріотичну акцію на матчі проти "Шахтаря" на День Незалежності

Донецьке дербі між "Олімпіком" та "Шахтарем" відбудеться в Києві на День Незалежності – 24 серпня. На цьому матчі керівництво "Олімпіка" вирішило провести патріотичну акцію.

Серед усіх глядачів, які прийдуть на матч у вишиванці і зроблять селфі, яке викладуть в Instsgram, де позначать "Олімпік" і використають тег #донецкоедерби, буде розіграна футболка збірної України.

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"Ми виберемо п'ять найцікавіших фото. Автор кращого знімка отримає футболку збірної України від гравця юнацької збірної нашої країни і "Олімпіка" Ігоря Снурніцина. Чотири інших щасливчика стануть володарями шарфів ФК "Олімпік" і ФК "Шахтар", – повідомили у клубі.

Матч "Олімпік" – "Шахтар" відбудеться у п’ятницю, 24 серпня, у Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Початок матчу о 19:00.

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