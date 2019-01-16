Донецький "Олімпік" відпустив українського гравця у російський клуб

Донецький "Олімпік" провів перші трансфери у 2019 році. Одразу двоє гравців покинули команду. Натомість клубу вдалося підписати першого новачка.

Як повідомили у клубі, Дмитро Немчанінов та Дмитро Білоног покинули команду. Обоє гравців були в оренді у донецькому клубі. Перший повернувся до російської команди "Крилья Совєтов", другий – у кропивницьку "Зірку".

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Орендна угода 28-річного Немчанинова підійшло до кінця і сторони прийняли рішення не продовжувати його. Дмитро виступав за "Олімпік" з початку 2016 року з піврічною перервою. У поточному сезоні провів 8 матчів у чемпіонаті України та ще два – в Кубку країни.

23-річний Білоног так само виступав за "Олімпік" на правах оренди. Його угоду сторони вирішили достроково розірвати за обопільною згодою. Дмитро повертається в "Зірку". У поточному сезоні він провів 5 матчів в УПЛ і забив один гол, ще один м'яч на його рахунку в Кубку України.

Натомість "Олімпік" підписав угоду з Єгором Клименчуком, останнім клубом якого був краматорський "Авангард". З 21-річним футболістом підписано трирічну угоду з можливістю продовження ще на сезон. У 17-річному віці Єгор Клименчук дебютував у Прем'єр-лізі, проте поки що зіграв в УПЛ тільки п'ять матчів. Після запорізького "Металурга" пограв у чемпіонаті Білорусі за "Мінськ" та "Нафтан", а останнім часом захищав кольори першолігових колективів в Україні – "Колоса" та "Авангарду".

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