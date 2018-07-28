Донецький "Олімпік" змінить емблему клубу

У донецькому "Олімпіку" найближчим часом заплановано проведення ребрендинг клубу.

"Олімпік" найближчим часом планує змінити клубний сайт, а також працює над створенням нової клубної емблеми, повідомляє "Футбол 1".

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До слова, "Олімпік" заснували в 2001 році і з того часу логотип клубу жодного разу не змінювали.

Нагадаємо, 29 липня "Олімпік" вдома буде приймати полтавську "Ворсклу" в рамках другого туру української Прем'єр-ліги.

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