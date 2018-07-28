16:16
28 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
27°C 19°C
  • неділя
    28°C 21°C
  • понеділок
    28°C 21°C
  • вівторок
    27°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Преподобна Поклонська. Політичне м'ясо росіян
Вєсті Кремля
22:25, 27 липня
Випуск новин за 22:00: Місячне затемнення. Трагічна ДТП на Буковині
Вєсті.UA
22:46, 27 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Донецький "Олімпік" змінить емблему клубу

134 Читать новость на русском
ФК "Олімпік"
ФК "Олімпік"

У донецькому "Олімпіку" найближчим часом заплановано проведення ребрендинг клубу.

"Олімпік" найближчим часом планує змінити клубний сайт, а також працює над створенням нової клубної емблеми, повідомляє "Футбол 1".

Читайте також: Львів – Динамо: де дивитися матч УПЛ

До слова, "Олімпік" заснували в 2001 році і з того часу логотип клубу жодного разу не змінювали.

Нагадаємо, 29 липня "Олімпік" вдома буде приймати полтавську "Ворсклу" в рамках другого туру української Прем'єр-ліги.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
 13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес
 13 травня , 06:44
Каталонці хочуть лідера "Баварії"
 2 червня 2010 , 18:20
"Ванкувер" захопив лідерство у фінальній серії з "Бостоном"
 2 червня 2011 , 10:06
Україна не поїде в Кіпр на матч проти США - футболісти залишаються з народом
 4 березня 2014 , 00:59
Упівноги. "Ліверпуль" - "Реал" - 0:3. ВІДЕО
 22 жовтня 2014 , 23:51
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук