Донецький "Олімпік" змінить емблему клубу
У донецькому "Олімпіку" найближчим часом заплановано проведення ребрендинг клубу.
"Олімпік" найближчим часом планує змінити клубний сайт, а також працює над створенням нової клубної емблеми, повідомляє "Футбол 1".
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До слова, "Олімпік" заснували в 2001 році і з того часу логотип клубу жодного разу не змінювали.
Нагадаємо, 29 липня "Олімпік" вдома буде приймати полтавську "Ворсклу" в рамках другого туру української Прем'єр-ліги.
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Джерело: 24 Канал
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