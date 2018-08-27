Підозрюваний у держзраді прокурор може потрапити до керівництва ДБР

Керівна посада у Державному бюро розслідувань дісталася донецькому прокурору Олександру Туру, якого підозрюють у державній зраді.

Про це йдеться у блозі, де опублікувано відповідний документ.

Як ідеться в офіційному листі від прокуратури АР Крим, Олександра Туру в рамках кримінального провадження перевіряють на причетність до дій, які класифікуються як державна зрада. У ДБР Туру незабаром очолить друге управління ДБР, яке буде розслідувати злочини, скоєні правоохоронцями.

"Туру готовий заради цієї посади позбутися нинішнього поста в податковій, а саме, глави Ірпінського відділення податкової. Розумієте, що посада явно не найбільш жебрацька. Отже, попереду явно буде веселіше", – пише Сергій Лямець.

В Ірпінь Туру переїхав з Криму. Як ідеться у публікації спільноти A.C.A.B UA, навесні 2014 року Олександр Туру був одним з головних "місцевих" організаторів кримського "референдуму".

"Туру продемонстрував таке завзяття і професіоналізм, що всерйоз обговорювався сценарій, згідно з яким він, а не декоративна Поклонська, повинен був зайняти пост прокурора Криму після формалізації приєднання півострова до Росії. Однак в результаті окупанти надали перевагу успішнішому з точки зору піару варіанту, а Туру через два дні після проведення референдуму несподівано виїхав на материкову Україну", – стверджують активісти спільноти.

За даними A.C.A.B UA, на підставі цих даних проти Олександра Туру відкрили кримінальне провадження №4120170000000000173 за частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу України – державна зрада.

"Але особисто мені впало в очі інше. Ось декларація Туру за 2015 рік з непомірним, як для чиновника середньої руки, скупченням об’єктів. Земля в Маріуполі, квартири в Сімферополі і Києві. І тут же цілком свіжа декларація, яка подається кандидатом в ДБР. У ній до списку майна додається земля в Обухові і чотири (4!!!) квартири під Києвом", – звернув увагу Сергій Лямець.

"Яким виявиться ДБР, якщо формувати його з таких ось неоднозначних персонажів? По-перше – керованим, тому що на будь-якого працівника Бюро буде жирний шар компромату. По-друге, необ’єктивним, бо тут і там будуть виникати загрози публікації компромату. Про яку об’єктивність слідства може йти мова?", – резюмує блогер.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань (ДБР) – новий правоохоронний орган, створений для боротьби зі злочинами чиновників. Зі стартом роботи функції досудового розслідування переходять від прокуратури до ДБР, а за прокуратурою залишається функція нагляду. ДБР покликане запобігати, виявляти, припиняти, розкривати і розслідувати злочини, які скоїли вищі посадові особи, співробітники НАБУ і САП, особи, які вчинили військові злочини, крім передбачених статтею 422 Кримінального кодексу України.