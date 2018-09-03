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Донецький "Шахтар" віддав гравця в оренду супернику "Динамо" у Лізі Європи

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Едуард Соболь
Едуард Соболь / Footboom.com

Захисник "Шахтаря" Едуард Соболь ще на рік продовжить виступи у чемпіонаті Чехії – "гірники" знову віддали його в оренду.

Однак якщо минулого сезону захисник виступав за празьку "Спарту", то цей сезон Соболь проведе у "Яблонці", повідомляє "Команда №1". Саме команда з Яблонця-над-Нисою протистоятиме "Динамо" у Лізі Європи.

Читайте також: "Динамо" в Лізі Європи: календар матчів та суперники

Зазначається, що угода передбачає річну оренду з можливістю викупу.

Видання повідомляє, що Соболь міг продовжити кар’єру в угорському "Ференцвароші", тренером якого є українець Сергій Ребров, а за клуб виступає інший "гірник" Іван Петряк.

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Теги: Спорт
Джерело: 24 Канал
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