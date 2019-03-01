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      "Донецьксталь" і шахтоуправління "Покровське" створюють кадровий резерв для вугільної галузі

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      Підписання меморандуму про співпрацю
      Підписання меморандуму про співпрацю

      Один з найбільших інвесторів у видобувній галузі України компанія "Донецьксталь" підписала меморандум про співпрацю та спільну підготовку кадрів з шахтоуправлінням "Покровське" та Донецьким національним технічним університетом.

      Студенти ДонНТУ з достатнім рівнем успішності будуть щомісяця отримувати корпоративні шахтарські стипендії від 750 до 2000 грн, з урахуванням року навчання і середнього балу. Співробітникам та їхнім дітям "Донецьксталь" і ШУ "Покровське" повністю або частково компенсують вартість навчання на гірських спеціальностях (повна вартість – від 8500 до 27000 грн на рік). А переможці конкурсів інженерних і наукових проектів будуть отримувати гранти на придбання необхідної для навчання комп'ютерної техніки.

      Серед студентів в рамках проекту "Школа-Університет-Підприємство" будуть сформовані групи перспективних молодих фахівців для навчання по дуальній системі. Протягом першого семестру навчання буде проходити у виші. А вже починаючи з другого і наступних семестрів теоретична модульна освіта становитиме 50% навчального часу, а інша половина буде відводитись для оплачуваної практики на шахтоуправлінні. Самі ж навчальні програми при цьому будуть адаптовані під сучасну технологію виробництва.

      Поточна ситуація на вугільних підприємствах вимагає наявності кваліфікованих фахівців, які вміють працювати в умовах високої автоматизації та механізації процесів. З підприємствами-партнерами ми активно впроваджуємо інновації і часто використовуємо складне американське і європейське обладнання, аналогів якому немає в Україні. Щоб і далі успішно проводити модернізацію і нарощувати виробництво, ми починаємо формувати кадровий резерв – для себе і для галузі в цілому,
      – сказав генеральний директор ПрАТ "Донецьксталь" Ільдар Салєєв.

      В рамках співпраці буде модернізована лабораторна база університету і розгорнута спільна інноваційна діяльність з подальшим впровадженням передових розробок.

      Ільдар Салєєв також впевнений, що співпраця з ДонНТУ сприятиме поверненню колишнього престижу професії в регіоні, а студентам дасть можливість бути готовими до будь-яких нововведень і змін у вугільній промисловості.

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      Теги: Освіта Вугільна промисловість
      Джерело: 24 Канал
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