Донька знайшла маму, що вважалася зниклою безвісти 21 рік: щемливе відео зустрічі

В Одесі днями трапилася історія, гідна стати сюжетом голівудського фільму. Жінка знайшла свою маму, яку 21 рік вважали зниклою безвісти. Їхня зустріч нікого не залишила байдужими.

Донька, яка всі ці роки не вірила у смерть матері, нарешті змогла обійняти найріднішу людину.

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Шокує, але понад 20 років Тетяна Присяжна провела на вулиці. Їй доводилося жебракувати та працювати на ромів. Все через нещасний випадок, який стався у далекому 2000 році. Одного разу її побили та пограбували в переході. Пані Тетяна втратила пам'ять і не могла згадати, де її будинок.

Сама пішла з дому

На такий крок її підштовхнула сімейна сварка. Один з п'ятьох дітей жінки отримав важкий опік руки. Лікарі наполягали на ампутації, але Тетяна вирішила, що зможе зберегти руку сина за всяку ціну. Для цього жінка продала все, залишившись без копійки. Але руку синові таки вдалося врятувати. Через деякий час після цього стався скандал, який змусив жінку піти з дому.

Він поводився некоректно. І в мені цей біль накопичилася, і я сказала – так я ж заради тебе залишилася в одних рваних трусах, заради тебе! І я пішла. В нікуди пішла. Від болю, від досади, пішла і все,

– загадала Тетяна Василівна.

Жорстоко побили у переході

Аби хоч якось себе прогодувати, жінка працювала на ромів. Одного разу жінка втекла, але у переході її побили, а накопичені гроші відібрали. Через це пані Тетяна втратила пам'ять і вже не могла повернутися додому.

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Жила у притулку для безхатьків

Останні роки Тетяна Василівна перебуває у притулку для бездомних людей літнього віку. Туди її забрали з вулиці й намагалися відновити її пам'ять. Виявилося, що за старою адресою живе одна з дочок Тетяни Яна. Вона була шокована новиною про те, що мама жива. Але в лічені дні зібралася і приїхала, щоб забрати матір.

Яна зізналася, що всі ці роки шукала маму і не вірила у її смерть. Одразу ж після зникнення мами донька почала шукати її. Вона носила заяви у поліцію, писали у лікарні й дзвонила у морги. Все було марно.

На щастя, ця історія завершилася хеппі ендом. Зустріч двох найрідніших людей була надзвичайно зворушливою. Тепер Яна забере маму додому. Сподіваємося, вони зможуть надолужити втрачене за всі ці роки.

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