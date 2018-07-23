Донька Алека Болдуіна засвітила фігуру в білизні: фото
Американська модель Айрленд Болдуін опублікувала нове провокативне фото в мережі, на якому зображено тіло дівчини у спідній білизні.
Айрленд Болдуін продемонструвала відвертий знімок на своїй сторінці в Instagram.
Читайте також: "Сором'язлива" Кім Кардашян засвітила голі сідниці: фото
На знімку фотографії 22-річна дівчина позує в білому купальнику від бренду Plumeria Swimwear.
Користувачі соціальних мереж по-різному відреагували на такий знімок Айрленд. Деяких шанувальників зіркової сім'ї фото обурило: "Я не розумію цього. Ти красива, як і твоя мама. Ти повинна займатися чимось прекрасним, а замість цього викладаєш такі фото", "Ми хочемо бачити на фото твоє обличчя", "Цікаво, що думають про це її батьки", "Це вже перебір" та інші.
Айрленд Болдуін / Instagram
Нагадаємо, Айрленд Болдуін невдовзі стане подружкою нареченої на весіллі двоюрідної сестри Хейлі Болдуін зі співаком Джастіном Бібером. Другою подружкою стане рідна старша сестра Хейлі – Алайя.