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Донька Алека Болдуіна засвітила фігуру в білизні: фото

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Айрленд Болдуін
Айрленд Болдуін / Instagram

Американська модель Айрленд Болдуін опублікувала нове провокативне фото в мережі, на якому зображено тіло дівчини у спідній білизні.

Айрленд Болдуін продемонструвала відвертий знімок на своїй сторінці в Instagram.

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На знімку фотографії 22-річна дівчина позує в білому купальнику від бренду Plumeria Swimwear.

Користувачі соціальних мереж по-різному відреагували на такий знімок Айрленд. Деяких шанувальників зіркової сім'ї фото обурило: "Я не розумію цього. Ти красива, як і твоя мама. Ти повинна займатися чимось прекрасним, а замість цього викладаєш такі фото", "Ми хочемо бачити на фото твоє обличчя", "Цікаво, що думають про це її батьки", "Це вже перебір" та інші.

айрленд болдуін
Айрленд Болдуін / Instagram

Нагадаємо, Айрленд Болдуін невдовзі стане подружкою нареченої на весіллі двоюрідної сестри Хейлі Болдуін зі співаком Джастіном Бібером. Другою подружкою стане рідна старша сестра Хейлі – Алайя.

Теги: LifeStyle Мода Еротика Хейлі Болдуін
Джерело: 24 Канал
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