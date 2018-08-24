Донька Алека Болдуіна зізналась, чому вона опинилась на межі анорексії

Модель Айрленд, яка є донькою славнозвісного актора Алека Болдуіна, відверто розповіла про пережиту недугу. Зірка зізналась, що тривалий час боролась з анорексією та назвала причину своєї хвороби.

У 22 роки Айрленд Болдуін може похизуватись чималими досягненнями в модельній кар'єрі. Однак найбільшим здобутком манекенниця називає подолану анорексію. Донька голлівудських акторів Алека Болдуіна та Кім Бесінгер відверто розповіла журналістам E News про свою хворобу.

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"Після того, як я їла, бігла до вбиральні, щоб випити таблетки для травлення. Але іноді я просто доводила себе до знемоги", – зізналась Айрленд Болдуін.

Модель заявила, що стало причиною її розладу харчування. Айрленд Болдуін запевнила, що соціальні мережі стимулювали її все більше худнути, довівши зірку до анорексії.

Кожен раз, коли хтось писав мені, що я занадто висока або товста для моєї роботи, я годинами бігала на біговій доріжці,

– зазначила Айрленд.

Допис, поширений Ireland Basinger-Baldwin (@irelandbasingerbaldwin) 21 Сер 2018 р. о 9:40 PDT

Після того, як самопочуття моделі стало критичним, вона вирішила переглянути свій спосіб життя. Тепер, дивлячись на пережиті події, Айрленд Болдуін переконана, що весь біль, який вона пережила, не вартий втраченого здоров'я, адже ідеальну фігуру можна здобути завдяки спорту та правильному харчуванню. Модель записала інтерв'ю з надією, що її прихильники дослухаються до порад зірки.

Мені знадобилося багато часу, щоб полюбити себе. Весь той біль, який я собі заподіяла, того не вартий. Тренуйтеся і їжте корисну їжу, щоб піклуватися про свій розумі і тіло. Знайдіть свій здоровий баланс! Життя занадто коротке,

– додала Айрленд Болдуін.

Допис, поширений Ireland Basinger-Baldwin (@irelandbasingerbaldwin) 17 Сер 2018 р. о 12:42 PDT

До слова, після подолання анорексії кар'єра Айрленд Болдуін стала активніше розвиватись. Зірка бере участь у стильних зйомках для глянців, які іноді є досить провокативними.