Донька Алека Болдвіна знялась у спокусливій фотосесії: гарячі знімки
Старша донька голлівудського актора Алека Болдвіна – 22-річна Айрленд – продовжує будувати кар'єру моделі. Дівчина не відмовляється і від пікантних зйомок, демонструючи їх результати в мережі.
Розкішна білявка Айрленд Болдвін вирішила показати красу свого тіла у відвертих знімках. Модель позувала перед камерою у чорній спокусливій білизні. При цьому зірка сиділа на мотоциклі, звабливо вигнувши спину та випнувши сідниці.
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Айрленд взула коричневі ковбойки, які додали до її образу зухвалості. Варто зазначити, що виглядала модель дуже сексапільно.
Відомо, що знімки були зроблені в Каліфорнії фотографом Марселлою Цитринович. На її сторінці теж з'явились фото Айрленд Болдвін в чорно-білих тонах. На знімках модель позувала з оголеним хлопцем-моделлю та собакою.