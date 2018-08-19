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ДТП В ПОЛЬЩІ З УКРАЇНЦЯМИ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ

Донька Алека Болдвіна знялась у спокусливій фотосесії: гарячі знімки

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Айрленд Болдвін
Айрленд Болдвін / Фото з вільних джерел

Старша донька голлівудського актора Алека Болдвіна – 22-річна Айрленд – продовжує будувати кар'єру моделі. Дівчина не відмовляється і від пікантних зйомок, демонструючи їх результати в мережі.

Розкішна білявка Айрленд Болдвін вирішила показати красу свого тіла у відвертих знімках. Модель позувала перед камерою у чорній спокусливій білизні. При цьому зірка сиділа на мотоциклі, звабливо вигнувши спину та випнувши сідниці. 

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Айрленд взула коричневі ковбойки, які додали до її образу зухвалості. Варто зазначити, що виглядала модель дуже сексапільно. 

 

Відомо, що знімки були зроблені в Каліфорнії фотографом Марселлою Цитринович. На її сторінці теж з'явились фото Айрленд Болдвін в чорно-білих тонах. На знімках модель позувала з оголеним хлопцем-моделлю та собакою. 

 

 

 

Теги: LifeStyle Мода
Джерело: 24 Канал
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