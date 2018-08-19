Донька Алека Болдвіна знялась у спокусливій фотосесії: гарячі знімки

Старша донька голлівудського актора Алека Болдвіна – 22-річна Айрленд – продовжує будувати кар'єру моделі. Дівчина не відмовляється і від пікантних зйомок, демонструючи їх результати в мережі.

Розкішна білявка Айрленд Болдвін вирішила показати красу свого тіла у відвертих знімках. Модель позувала перед камерою у чорній спокусливій білизні. При цьому зірка сиділа на мотоциклі, звабливо вигнувши спину та випнувши сідниці.

Читайте також: Сексуальна Кім Кардашян оголила сідниці в крихітному бікіні: 18+

Айрленд взула коричневі ковбойки, які додали до її образу зухвалості. Варто зазначити, що виглядала модель дуже сексапільно.

Допис, поширений Ireland Basinger-Baldwin (@irelandbasingerbaldwin) 18 Сер 2018 р. о 1:55 PDT

Відомо, що знімки були зроблені в Каліфорнії фотографом Марселлою Цитринович. На її сторінці теж з'явились фото Айрленд Болдвін в чорно-білих тонах. На знімках модель позувала з оголеним хлопцем-моделлю та собакою.

Допис, поширений Marcella Cytrynowicz (@phatmango) 18 Сер 2018 р. о 9:44 PDT

Допис, поширений Marcella Cytrynowicz (@phatmango) 18 Сер 2018 р. о 2:22 PDT