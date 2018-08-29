Донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта шокувала покупкою в магазині: фото

У мережі давно критикують акторів Анджеліну Джолі та Бреда Пітта за виховання їхньої 12-річної доньки Шайло. Тепер дівчинка показала нове захоплення, шокувавши вибором товару в магазині.

Як відомо, біологічна донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта давно виділяється серед своїх однолітків. Дівчинка-підліток не одягає сукні, надаючи перевагу чоловічому вбранню, а замість довгого волосся носить коротку стрижку.

Читайте також: Анджеліна Джолі в елегантній сукні прогулялася з доньками: фото

Так, папараці Radar Online сфотографували 12-річну Шайло після шопінгу. Журналістів одразу ж здивував вибір товару підлітком, адже в той час, як її однолітки потай купують першу косметику, донька голлівудських акторів придбала для себе пилу. При цьому Шайло була вбрана як хлопчик: чоловічі шорти, футболка спортивного клубу "Ліверпуль" та кросівки створили образ підлітка.

Допис, поширений Shiloh Nouvel Jolie-Pitt (@shilohnouveljoliepitt) 27 Сер 2018 р. о 5:44 PDT

На шопінг Шайло Джолі-Пітт вирушила у супроводі особистого охоронця, який йшов поруч з нею. Наразі невідомо, для чого дівчинці знадобився такий будівельний інструмент, однак західні ЗМІ стверджують, що школярка – частий гість таких магазинів.

Допис, поширений Celebrity's Kids (@_celebrityskids_) 28 Сер 2018 р. о 2:26 PDT

Допис, поширений Multimicfandom (@multimicfan) 25 Сер 2018 р. о 2:43 PDT

Нагадаємо, що Анджеліна Джолі уже два роки бориться з колишнім чоловіком Бредом Пітом за опіку над шістьма дітьми. Згідно з новим рішенням суду, Джолі зобов'язана дозволити Пітту бачитися з нащадками через день.