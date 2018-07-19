Донька Анни Вінтур одружилась: казкове фото з весілля в Італії

Донька знаменитої редакторки глянцю Vogue Анни Вінтур, Бі Шаффер, і син журналістки Франки Соццані, Франческо Соццані, одружились декілька днів тому і перше фото з чарівної весільної церемонії з’явилось лише зараз.

Що цікаво, пара вирішила зробити дві весільні процесії – 7 липня у США і 18 липня в Італії. За чутками ЗМІ, нові фото з весільного дійства повинні з’явитись у новому випуску американського Vogue.

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Якщо з першого весілля світлин ще немає, то італійське весілля у місто Портофіно відзначилось яскравим кадром. На ньому Бі Шаффер приміряла легке плаття Dolce & Gabbana із золотистими босоніжками і фатою, а наречений вибрав темної-синій костюм. Матір нареченого померла ще у 2016 році, а от чи була знаменита Анна Вінтур на весіллі доньки – наразі невідомо.



Бі Шаффер і Франческо Соццані одружились

До слова, про відносини Бі і Франческо вперше стало відомо восени 2016 року, – тоді вони разом з'явилися на прем'єрі документальної картини про матір Франческо "Франка. Хаос і творчість". До стосунків зі спадкоємицею Vogue Карроцціні мав стосунки зі співачкою Ланою Дель Рей. Сама ж Шаффер не мала стосунків зі знаменитостями. Про їх заручини стало відомо в березні минулого року.