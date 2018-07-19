21:39
19 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
25°C 18°C
  • п'ятниця
    24°C 18°C
  • субота
    25°C 19°C
  • неділя
    23°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Подачки Путіна. Православні кидали
Вєсті Кремля
21:14, сьогодні
Вєсті.UA. Президент Сердючка. Невгамовна Тимошенко
Вєсті.UA
20:21, сьогодні
Хто з депутатів став щасливим утримувачем державних мільйонів
ЦРУ
09:00, 18 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу

Донька Анни Вінтур одружилась: казкове фото з весілля в Італії

97 Читать новость на русском
Бі Шаффер і Франческо Соццані одружились
Бі Шаффер і Франческо Соццані одружились / www.whowhatwear.co.uk

Донька знаменитої редакторки глянцю Vogue Анни Вінтур, Бі Шаффер, і син журналістки Франки Соццані, Франческо Соццані, одружились декілька днів тому і перше фото з чарівної весільної церемонії з’явилось лише зараз.

Що цікаво, пара вирішила зробити дві весільні процесії – 7 липня у США і 18 липня в Італії. За чутками ЗМІ, нові фото з весільного дійства повинні з’явитись у новому випуску американського Vogue.

Читайте також: Головний редактор відомого глянцю отримала нагороду від Британської королеви

Якщо з першого весілля світлин ще немає, то італійське весілля у місто Портофіно відзначилось яскравим кадром. На ньому Бі Шаффер приміряла легке плаття Dolce & Gabbana із золотистими босоніжками і фатою, а наречений вибрав темної-синій костюм. Матір нареченого померла ще у 2016 році, а от чи була знаменита Анна Вінтур на весіллі доньки – наразі невідомо.


Бі Шаффер і Франческо Соццані одружились

До слова, про відносини Бі і Франческо вперше стало відомо восени 2016 року, – тоді вони разом з'явилися на прем'єрі документальної картини про матір Франческо "Франка. Хаос і творчість". До стосунків зі спадкоємицею Vogue Карроцціні мав стосунки зі співачкою Ланою Дель Рей. Сама ж Шаффер не мала стосунків зі знаменитостями. Про їх заручини стало відомо в березні минулого року.

Теги: LifeStyle Мода Зіркові весілля
Джерело: Who What Wear
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Кандидат у президенти: топ-факти про Віталія Купрія
сьогодні, 21:01 Кандидат у президенти: топ-факти про Віталія Купрія
172
Криваве "хлібне" перемир’я: сумна статистика обстрілів і втрат на Донбасі
сьогодні, 20:01 Криваве "хлібне" перемир’я: сумна статистика обстрілів і втрат на Донбасі
178
Небезпечно для життя: як не перетворити Україну на вигрібну яму ЄС та світу
сьогодні, 19:02 Небезпечно для життя: як не перетворити Україну на вигрібну яму ЄС та світу
Тетяна Бучок 708
Як чиновники створюють райські умови для ворожих диверсантів в українському тилу
сьогодні, 18:00 Як чиновники створюють райські умови для ворожих диверсантів в українському тилу
Дмитро Гнап 1500
В Израиле фактически узаконили апартеид
сьогодні, 17:01 В Израиле фактически узаконили апартеид
Блог Соцмережі 1213
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук