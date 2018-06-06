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Донька Бріджит Макрон відверто розповіла про стосунки президентського подружжя

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Еммануель Макрон з дружиною Бріджит
Еммануель Макрон з дружиною Бріджит / Getty images

Сім'я Президента Франції Еммануеля Макрона, який одружився зі своєю вчителькою французької мови Бріджит, стала прикладом справжнього кохання. Донька першої леді Тіффані Озьєр вирішила розповісти, які насправді стосунки у її матері та глави країни.

Як відомо, після перемоги Еммануеля Макрона на виборах Президента його сім'я викликала неабияку цікавість громадськості. Всі французи із захопленням читали деталі незвичної історії їхнього кохання, а російські ЗМІ навіть звинувачували главу країни у гомосексуальних стосунках. 

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Розповісти праву про особисте життя матері взялась Тіффані Озьєр – донька Бріджит Макрон від першого шлюбу. Відверте інтерв'ю 34-річна юрист дала французькому виданню Gala.

За її словами, стосунки Бріджит та Еммануеля Макрон є більш романтичними, аніж здаються на фотографіях ЗМІ. Попри насичений графік Президент Франції знаходить час для своєї дружини та не соромиться показувати свої почуття на публіці, беручи першу леді за руку та щасливо всміхаючись. 

Коли її нема в місті, він приїжджає туди, бере її за руку, ніколи не залишає її. Це саме те, про що мріє кожна дівчина, 
– розповіла Тіффані Озьєр.

Окрім цього, Еммануель Макрон, за словами доньки першої леді, настільки зворушливо ставиться до дружини з перших днів їхніх стосунків. Відтак Тіффані Озьєр заявила, що саме почуття, які є у президентського подружжя – приклад любові для неї. 

"Як тільки я дізналася про їхній роман, як би це неймовірно звучить, але у мене навіть сумнівів не виникло в серйозності його намірів. Він доводив це своєю поведінкою, це було дуже вже очевидно. Коли вони разом, світ наче перестає для них існувати", – додала Тіффані Озьєр. 

 

Теги: LifeStyle Новини Франції Еммануель Макрон
Джерело: 24 Канал
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