Донька Емінема розповіла про стосунки з батьком
22-річна дочка відомого американського репера Емінема Хейлі Скотт, яка тривалий час уникала спілкування з журналістами, розповіла про особисте життя, а також про стосунки з батьком.
В інтерв'ю Хейлі розповіла, що навряд чи захоче почати кар'єру і стати музикантом. За її словами, дівчина не готова до публічного життя. Про це повідомляє Daily Mail.
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Зазначимо, Емінем випустив перший альбом "Revival" після творчої перерви у чотири роки. У дев'яту студійну платівку Емінем увійшли 19 треків, зокрема, представлений раніше дует з Бейонсе "Walk On Water".
Крім того, репер шкодує, що зробив доньку зіркою своїх кліпів. Про це він зізнався у пісні Castle нового альбому.
Я вимовляв твоє ім'я, але завжди намагався приховати твоє обличчя. Це божевільна гра, я хотів заявити про свою любов до тебе, але, чорт візьми! Я навіть не міг подумати, що все буде ось так. Якби знав, то не зробив би цього. Ти нічого з цього не просила,
– йдеться у треку.
На відміну від знаменитого батька, дівчині більше подобається світ краси.
Хейлі наголосила, що з Емінемом вони дуже близькі.
Мої мати і батько зробили все, щоб я стала тією людиною, якою я є. Вони підтримують мене у всьому,
– розповіла дівчина.