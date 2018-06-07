Донька Емінема розповіла про стосунки з батьком

22-річна дочка відомого американського репера Емінема Хейлі Скотт, яка тривалий час уникала спілкування з журналістами, розповіла про особисте життя, а також про стосунки з батьком.

В інтерв'ю Хейлі розповіла, що навряд чи захоче почати кар'єру і стати музикантом. За її словами, дівчина не готова до публічного життя. Про це повідомляє Daily Mail.

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Зазначимо, Емінем випустив перший альбом "Revival" після творчої перерви у чотири роки. У дев'яту студійну платівку Емінем увійшли 19 треків, зокрема, представлений раніше дует з Бейонсе "Walk On Water".