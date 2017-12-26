Донька Емінема вразила провокативним знімком
12:44, сьогодні 3546 Читать новость на русском
Донька відомого репера Емінема Хейлі Джейд Скотт виклала звабливе фото в честь свого дня народження. Дівчині 25 грудня, у день Різдва, виповнилося 22 роки.
Хейлі опублікувала в Instagram передсвятковий знімок, на якому похизувалася підтягнутою фігурою і накачаним пресом. Крім того, топ дівчини був настільки коротким, що з-під нього визирали груди.
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Хейлі Скотт виповнилося 22 роки
Фотографію Хейлі підписала: "З днем народження мене".
Мама Хейлі Кім Скотт вийшла заміж за Емінема (Маршалл Брюс Метерс III) у 1999 році. Їх шлюб протривав два роки, а у 2006 році вони знову одружилися. Однак вдруге пара не прожила разом і року.
Джерело: 24 Канал
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