Донька Емінема вразила провокативним знімком

Донька відомого репера Емінема Хейлі Джейд Скотт виклала звабливе фото в честь свого дня народження. Дівчині 25 грудня, у день Різдва, виповнилося 22 роки.

Хейлі опублікувала в Instagram передсвятковий знімок, на якому похизувалася підтягнутою фігурою і накачаним пресом. Крім того, топ дівчини був настільки коротким, що з-під нього визирали груди.

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Хейлі Скотт виповнилося 22 роки

Фотографію Хейлі підписала: "З днем народження мене".

Мама Хейлі Кім Скотт вийшла заміж за Емінема (Маршалл Брюс Метерс III) у 1999 році. Їх шлюб протривав два роки, а у 2006 році вони знову одружилися. Однак вдруге пара не прожила разом і року.

Допис, поширений Hailie Scott (@hailiescott1) 23 Січ 2017 р. о 4:18 PST