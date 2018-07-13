Донька Евана МакГрегора назвала батькову коханку "шматком сміття"

Донька голлівудського актора Евана МакГрегора Клара розкритикувала нову обраницю батька Мері Елізабет Вінстед, з якою Еван зрадив своїй екс-дружині.

Таке повідомлення Клара МакГрегор написала на сторінці в Instagram, яку присвятили творчості Мері,

Читайте також: Донька Евана Мак-Грегора позувала перед камерою без одягу: фото 18+

В одному з постів шанувальники назвали Мері однією з найталановитіших і найкрасивіших жінок у світі. Натомість донька Еван МакГрегора не погодилася з цим.

Найкрасивіша і найталановитіша жінка у світі? Ви глибоко помиляєтеся. Ця дівчина – шматок сміття,

– заявила 22-річна дочка актора.



Скріншот / Instagram

Нагадаємо, новина про розлучення Евана та дизайнерки Ів Мавракіс з'явилася відразу після того, як в мережі опублікували фото, на яких актор цілується зі своєю колегою Мері Елізабет Уінстед. В цей час екс-дружина МакГрегора відповіла пресі: "А що я повинна робити?" Офіційне розлучення пара отримала у січні 2018 року.