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Донька Евана МакГрегора назвала батькову коханку "шматком сміття"

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Клара та Еван МакГрегор
Клара та Еван МакГрегор / Фото з відкритих джерел

Донька голлівудського актора Евана МакГрегора Клара розкритикувала нову обраницю батька Мері Елізабет Вінстед, з якою Еван зрадив своїй екс-дружині.

Таке повідомлення Клара МакГрегор написала на сторінці в Instagram, яку присвятили творчості Мері,

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В одному з постів шанувальники назвали Мері однією з найталановитіших і найкрасивіших жінок у світі. Натомість донька Еван МакГрегора не погодилася з цим.

Найкрасивіша і найталановитіша жінка у світі? Ви глибоко помиляєтеся. Ця дівчина – шматок сміття,
– заявила 22-річна дочка актора.


Скріншот / Instagram

Нагадаємо, новина про розлучення Евана та дизайнерки Ів Мавракіс з'явилася відразу після того, як в мережі опублікували фото, на яких актор цілується зі своєю колегою Мері Елізабет Уінстед. В цей час екс-дружина МакГрегора відповіла пресі: "А що я повинна робити?" Офіційне розлучення пара отримала у січні 2018 року.

Теги: Кіно LifeStyle Голлівуд Скандал
Джерело: 24 Канал
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