Донька Ірини Ноздровської розповіла, кого підозрює у смерті матері

Донька вбитої правозахисниці Ірини Ноздровської Анастасія розповіла, що її матір могли вбити через помсту.

Про це пише ТСН.

Нагадаємо, тіло Ірини знайшли на Київщині у перший день Нового року. А зникла вона 29 грудня. Якраз після того, як відбувся суд у справі загибелі її сестри. Ту два роки тому насмерть збив племінник Вишгородського судді. І саме Ноздровська домоглася, аби його посадили на сім років.

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"Це може бути помста. Її тримали, а потім вени перерізали і скинули в річку. Вони хотіли, щоб вона підписала документи, що не має до них ніяких претензій", — розповіла Анастасія Ноздровська.

Вона також розповіла, що їхній сусід погрожував родині.

"Від нього погрози надходили постійно. Це наш сусід. Він сидів у в’язниці. Він погрожує моїм батькам, бо його друг – Росошанський", — сказала донька.

Також Анастасія Ноздровська розповіла, що поліція не допитала тих осіб, кого підозрює дівчина.

При цьому сусід слова Анастасії про погрози заперечує. Він каже, що останній раз він бачив убиту юристку на засіданні суду, на якому суд відправив його приятеля у СІЗО.