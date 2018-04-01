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Донька Іванки Трамп показала сімейну ідилію: миле фото

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Сім'я Іванки Трамп
Сім'я Іванки Трамп / Фото з вільних джерел

Донька американського політика Іванки Трамп та внучка Президента США Арабелла Роуз Кушнер показала миле сімейне фото. Світлину дівчинка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Як і знаменита мама, донька Іванки Трамп активно веде свій блог в соціальній мережі. Дівчинка вирішила привітати своїх підписників з великим християнським святом Великоднем та поділитись сімейним фото.

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Щасливого Великодня,
– лаконічно підписала знімок Арабелла Роуз Кушнер.

Однак підписників зворушило не побажання доньки Іванки Трамп, а миле фото, де сім'я Кушнерів не приховує ідилії та щастя. На знімку донька глави Білого дому міцно обіймає свого сина Хосефа Фредеріка. Глава сім'ї Джаред Кушнер посміхається, ніжно поклавши руку на Арабеллу Роуз та дружину. Фото є архівним, оскільки маленькому Феодору Джеймсу на вигляд менше року, хоч хлопчик нещодавно відсвяткував друге день народження.

Щасливе подружжя та діти не залишили байдужими користувачів соцмережі. Всі навзаєм вітали сім'ю Кушнерів зі святом.

Happy Easter!

Допис, поширений Arabella Kushner ️ (@arabella_rose_kushner)

Теги: LifeStyle Новини США Великодні свята Діти
Джерело: 24 Канал
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