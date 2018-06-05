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Донька Каньє Веста заспівала новий хіт з альбому Ye: миловидне відео

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Каньє Вест з донькою Норт
Каньє Вест з донькою Норт / Фото з відкритих джерел

Найстарша донька подружжя Каньє Веста і Кім Кардашян – 4-річна Норт Вест, заспівала на радість батькові рядки з його нової пісні No Mistakes. Хіт входить у плейлист нового музичного альбому Ye.

Зворушений Каньє поділився відеороликом у Twitter, де маленька донька в рожевому платтячку двічі співає такі рядки: "Make no mistake, girl, I still love you".

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У записі оригінального треку брали участь також Чарлі Вілсон і Кід Каді. 

Варто додати, що в одній з нових пісень Violent Crime з альбому Ye репер згадує, що з народженням доньки Норт його погляди на життя сильно змінилися і тепер він по-іншому дивиться на жінок.

Музикант також подякував шанувальникам у Twitter за те, що всі 7 пісень, які випустив Каньє, зараз перебувають на найвищих позначках чартів Apple Music і Spotify.

Нагадаємо, що американський репер Каньє Вест випустив музичний альбом Ye декілька днів тому. Альбом складається з 7 треків, а його загальна тривалість становить 23 хвилини, а прем'єра платівки відбулася в ущелині в штаті Вайомінг, США. Там він у колі близьких і оголосив, що страждає на біполярний розлад. Навіть на облкадинці альбому, яку він зробив на власний iPhone дорогою до Вайомінгу, він написав: "Я ненавиджу бути біполярним, це приголомшливо".

В дні, коли Вест презентував альбом, він дуже розізлився на свою дружину Кім Кардашян через зустріч з Дональдом Трампом. Він вважав, що йому було б що обговорити з президентом США, а також було б чудово зосередити увагу преси навколо себе якраз в дні виходу його нового альбому YE.

Теги: LifeStyle Музика Діти
Джерело: 24 Канал
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