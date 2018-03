Донька Кім Бесінджер знялася голою заради захисту тварин: фото 18+

Донька акторів Алека Болдуїна та Кім Бесінджер Айрленд Болдуїн стала учасницею знаменитої акції PETA, яка спрямована на захист тварин, – I'd Rather Go Naked Than Wear Fur ("Краще буду ходити голою, аніж носити хутро").

22-річна дівчина сфотографувалася оголеною на підтримку організації, що бореться за права тварин. Читайте також: Українка влаштувала сексуальну фотосесію для доньки Кім Бесінджер: фото Айрленд Болдуїн знялася голою для PETA Варто відзначити, що її мама Кім Бесінджер також підтримали цю рекламну кампанію захисників тварин майже 25 років тому. Тоді зірка постала без одягу на чорно-білому знімку, а тепер і Айрленд відтворила знімок. Кім Бесінджер 25 років тому знімалася для PETA