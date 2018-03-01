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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Донька Кім Бесінджер знялася голою заради захисту тварин: фото 18+

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Айрленд Болдуїн знялася голою для PETA
Айрленд Болдуїн знялася голою для PETA / Фото з Іnstagram

Донька акторів Алека Болдуїна та Кім Бесінджер Айрленд Болдуїн стала учасницею знаменитої акції PETA, яка спрямована на захист тварин, – I'd Rather Go Naked Than Wear Fur ("Краще буду ходити голою, аніж носити хутро").

22-річна дівчина сфотографувалася оголеною на підтримку організації, що бореться за права тварин.

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Айрленд Болдуїн знялася голою для PETA

Варто відзначити, що її мама Кім Бесінджер також підтримали цю рекламну кампанію захисників тварин майже 25 років тому. Тоді зірка постала без одягу на чорно-білому знімку, а тепер і Айрленд відтворила знімок.

Кім Бесінджер 25 років тому знімалася для PETA

Теги: LifeStyle Мода
Джерело: 24 Канал
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