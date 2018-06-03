Донька легендарної Орнелли Муті опублікувала повністю оголене фото: 18+

Донька відомої італійської кіноактриси Орнелли Муті Найке Рівеллі часто привертає увагу своєю екстравагантною поведінкою і скандальними фото.

Найке Рівеллі, як і мати, працює актрисою і має багато шанувальників. Жінка неодноразово публікувала свої інтимні фото на сторінці в Instagram.

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Чому оголена? Тому що, як тільки ви знімаєте непотрібну фігню, ви можете протистояти Реальності. Якщо тобі некомфортне власне тіло – як ти можеш відчувати комфорт у чомусь іншому?

– зазначила Найке.

Допис, поширений Naike Rivelli (@naikerivelli) 15 Тра 2018 р. о 3:13 PDT

Допис, поширений Naike Rivelli (@naikerivelli) 14 Тра 2018 р. о 9:40 PDT

Допис, поширений Naike Rivelli (@naikerivelli) 1 Тра 2018 р. о 4:04 PDT

Хто така Орнелла Муті? Це італійська актриса, яка отримала популярність завдяки комедіям "Приборкання норовистого" і "Шалено закоханий" з Адріано Челентано у головних ролях.



Цікаво, що у 2011 Орнелла підтвердила, що у неї був зірковий роман з Челентано зі словами: "У акторів це нормально – любов на час фільму".



Відомо, що у неї троє дітей. Першу доньку Найке Рівеллі народила у 19 років і дала дівчинці своє прізвище.