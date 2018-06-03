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ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Донька легендарної Орнелли Муті опублікувала повністю оголене фото: 18+

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Орнелла Муті і Найке Рівеллі
Орнелла Муті і Найке Рівеллі / Фото з відкритих джерел

Донька відомої італійської кіноактриси Орнелли Муті Найке Рівеллі часто привертає увагу своєю екстравагантною поведінкою і скандальними фото.

Найке Рівеллі, як і мати, працює актрисою і має багато шанувальників. Жінка неодноразово публікувала свої інтимні фото на сторінці в Instagram.

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Чому оголена? Тому що, як тільки ви знімаєте непотрібну фігню, ви можете протистояти Реальності. Якщо тобі некомфортне власне тіло – як ти можеш відчувати комфорт у чомусь іншому?
– зазначила Найке.

 

Why Naked ? Because once you strip Away the useless bullshit, you can confront Reality. If you are not comfortable with your body- how can you Be comfortable with anything else? ‍♀️‍♀️ Perché Nuda? Perché una volta spogliati di tutto ciò che in realtà non ci appartiene, ci si può confrontare con se stessi. Se non si é a proprio agio con il corpo con cui siamo nati... come si fa a stare comodi ? Dopo tutto - siamo solo anima e corpo. #naikerivelli #spengoilcervello #naked #truth #verità #assoluta #libera #liberi #free #freedom #nuda #corpo #essenziale #cose #basic #lesson #sveglia #wakeup #universe #universal #energy @ornellamuti @simonourianmd1 @christian_cetorelli @dagocafonal @paolabaraleofficial @paolaperego17 @paolabaraleofficial @ginaresc @raffaele_di_mare @kaddarina.motus @robirvl @ig_italia @gianvitorossi

Допис, поширений Naike Rivelli (@naikerivelli)

Хто така Орнелла Муті? Це італійська актриса, яка отримала популярність завдяки комедіям "Приборкання норовистого" і "Шалено закоханий" з Адріано Челентано у головних ролях.

Цікаво, що у 2011 Орнелла підтвердила, що у неї був зірковий роман з Челентано зі словами: "У акторів це нормально – любов на час фільму".

Відомо, що у неї троє дітей. Першу доньку Найке Рівеллі народила у 19 років і дала дівчинці своє прізвище.

Теги: LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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