Донька Мадонни оголила груди на світському заході: фото

Найстарша донька співачки Мадонни Лурдес Марія Чікконе-Леон у провокативному образі відвідала церемонію нагородження CFDA/Vogue Fashion Fund 2018 у Нью-Йорку.

У вересні дівчина зробила дебют на Тижні моди у Нью-Йорку, а тепер відвідує модні події.

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22-річна Лурдес для церемонії обрала провокативну сукню оригінального крою: біла тканина обмотала тіло дівчини, оголюючи її груди.

Лурдес Леон на CFDA/Vogue Fashion Fund 2018

Вона доповнила образ білими босоніжками на підборах та цікавими сережками у вигляді гаманців.

Її макіяж був природнім, виконаним у нюдових відтінках.