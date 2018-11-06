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      Донька Мадонни оголила груди на світському заході: фото

      990 Читать новость на русском
      Лурдес Леон
      Лурдес Леон / AOL.com

      Найстарша донька співачки Мадонни Лурдес Марія Чікконе-Леон у провокативному образі відвідала церемонію нагородження CFDA/Vogue Fashion Fund 2018 у Нью-Йорку.

      У вересні дівчина зробила дебют на Тижні моди у Нью-Йорку, а тепер відвідує модні події.

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      22-річна Лурдес для церемонії обрала провокативну сукню оригінального крою: біла тканина обмотала тіло дівчини, оголюючи її груди.

      Лурдес Леон на CFDA/Vogue Fashion Fund 2018

      Вона доповнила образ білими босоніжками на підборах та цікавими сережками у вигляді гаманців.

      Її макіяж був природнім, виконаним у нюдових відтінках.

      Теги: LifeStyle Мода Мадонна
      Джерело: 24 Канал
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