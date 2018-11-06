Донька Мадонни оголила груди на світському заході: фото
Найстарша донька співачки Мадонни Лурдес Марія Чікконе-Леон у провокативному образі відвідала церемонію нагородження CFDA/Vogue Fashion Fund 2018 у Нью-Йорку.
У вересні дівчина зробила дебют на Тижні моди у Нью-Йорку, а тепер відвідує модні події.
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22-річна Лурдес для церемонії обрала провокативну сукню оригінального крою: біла тканина обмотала тіло дівчини, оголюючи її груди.
Лурдес Леон на CFDA/Vogue Fashion Fund 2018
Вона доповнила образ білими босоніжками на підборах та цікавими сережками у вигляді гаманців.
Її макіяж був природнім, виконаним у нюдових відтінках.
Джерело: 24 Канал
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