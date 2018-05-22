Донька Мадонни з неголеними пахвами знялася у рекламі: фото

21-річна донька Мадонни Лурдес Леон стала обличчям нової колекції нью-йоркського бренду одягу MadeMe, який зробив колаборацію з брендом Converse.

На одному із знімків Лурдес позує з піднятими руками, демонструючи неголені пахви.

Дехто з користувачів мережі підтримав сміливість дівчини, але багато юзерів розкритикували Лурдес.

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Лурдес Леон у рекламі MadeMe та Converse

Лурдес Леон

Варто відзначити, що Лурдес та її мама пропагують ідею бодіпозитиву не тільки у рекламно-комерційних цілях, дівчину часто можна побачити у такому вигляді на вулиці.

Мадонна