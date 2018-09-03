Донька Манафорта змінить прізвище: відома причина

Донька Пола Манафорта Джессіка заявила про бажання змінити своє теперішнє прізвище за батьком на дівоче прізвище матері.

Про це пише The New York Post.

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Джессіка Манафорт 31 серпня подала заяву та необхідні документи до Верховного суду Манхеттена.

Я хочу, щоб моїм новим ім'ям було Джессіка Енн Бонд замість мого нинішнього імені,

– повідомляється у її зверненні.

Вона пояснила, що прагне "відокремити себе та свою роботу від суспільного сприйняття, яке не має нічого спільного з тією людиною, якою я є". Окрім того, Джессіка зазначила, нове прізвище "більше пасує її професії".

Видання повідомляє, що донька Манафорта працює незалежним продюсером і вже протестувала нове ім'я у своєму останньому фільмі "Роузі", який з'явився на екранах у липні.

Нагадаємо, американського політконсультанта Пола Манафорта визнали винним у восьми з 18 пунктів звинувачення. Йдеться про фінансові махінації, ухиляння від сплати податків та відмивання коштів. Йому загрожує до 80 років в'язниці. Спеціальний прокурор США Роберт Мюллер заявив що екс-керівник виборчого штабу Трампа заробив в Україні у ролі політичного консультанта 60 мільйонів доларів.



Хто такий Пол Манафорт ?Американський юрист, лобіст і політичний консультант. Був радником Віктора Януковича та займав посаду керівника виборчого штабу Дональда Трампа. Наразі перебуває під слідством кількох федеральних агентств. Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні щодо можливих незаконних зв'язків виборчого штабу Трампа з російським керівництвом.