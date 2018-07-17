Донька Майкла Джексона підтвердила чутки про свою бісексуальність
Донька легендарного музиканта Майкла Джексона, модель Періс Джексон вкотре визнала свою нетрадиційну сексуальну орієнтацію, але попросила не вішати на неї ярлики і не називати "бісексуалка".
Одна з шанувальниць спитала Періс Джексон на сторінці в Instagram про сексуальну орієнтацію моделі. Донька Майкла Джексона відповіла на це зізнанням.
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"Я не "бісексуальна". Я просто люблю людей як людей. Я не вішаю ярликів, і ви не вішайте, будь ласка", – написала Періс.
Періс Джексон / Instagram
Крім того, Періс Джексон написала на своїй сторінці в Twitter, що всі давно вже знають про орієнтацію дівчини.
"Скільки разів я повинна повторювати, що я відкрито називаю себе членом ЛГБТ-спільноти. Мені ще подобалися дівчатка, коли мені було вісім років. Мене сотні разів ловили за поцілунками з жінками. Це давно не новина", – заявила вона.
Нагадаємо, доньку Майкла Джексона іноземні ЗМІ часто бачили на побаченнях у Лондоні з британською акторкою Карою Делевінь.Так, у грудні їх заскочили фотографи, коли вони виходили вдвох з модної вечірки та прямували до готелю.