Донька Майкла Джексона підтвердила чутки про свою бісексуальність

Донька легендарного музиканта Майкла Джексона, модель Періс Джексон вкотре визнала свою нетрадиційну сексуальну орієнтацію, але попросила не вішати на неї ярлики і не називати "бісексуалка".

Одна з шанувальниць спитала Періс Джексон на сторінці в Instagram про сексуальну орієнтацію моделі. Донька Майкла Джексона відповіла на це зізнанням.

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"Я не "бісексуальна". Я просто люблю людей як людей. Я не вішаю ярликів, і ви не вішайте, будь ласка", – написала Періс.



Періс Джексон / Instagram

Крім того, Періс Джексон написала на своїй сторінці в Twitter, що всі давно вже знають про орієнтацію дівчини.

"Скільки разів я повинна повторювати, що я відкрито називаю себе членом ЛГБТ-спільноти. Мені ще подобалися дівчатка, коли мені було вісім років. Мене сотні разів ловили за поцілунками з жінками. Це давно не новина", – заявила вона.

how many times have i publicly referred to the community as “my fellow LGBTQ+”? like even on stage. i’ve been apart of the community for years. i even mentioned having crushes on girls when i was 8 in a magazine before. i’ve been caught kissing girls in public. this is not news… https://t.co/u9TLxE2c2x — Paris-Michael K. J. (@ParisJackson) 16 июля 2018 г.

Нагадаємо, доньку Майкла Джексона іноземні ЗМІ часто бачили на побаченнях у Лондоні з британською акторкою Карою Делевінь.Так, у грудні їх заскочили фотографи, коли вони виходили вдвох з модної вечірки та прямували до готелю.