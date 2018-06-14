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Донька Майкла Джексона почистила його іменну зірку на Алеї Слави: відео

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Періс Джексон
Періс Джексон / Фото з відкритих джерел

Періс Джексон не змогла залишитись осторонь від рук хуліганів, які розписали газовим балончиком іменні зірку на Алеї Слави в Голлівуді. 20-річна дівчина взяла пляшку спирту і паперові полотенця, щоб відчистити пам’ятне місце.

Модель Періс Джексон зазначила, що це абсолютний вияв неповаги до її батька: "У деяких людей немає жодної поваги. Я розумію, що існує різниця між емблемою радіо і записом, але ім'я – це ім'я". Дівчина стала на коліна та ретельно почала відтирати спиртом червоні надписи.

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За деякий час доньці легенди рок-музики вдалось повернути іменній зірці чистий вигляд, після чого звернулась до шанувальників, закуривши сигарету.


Періс Джексон закурила сигарету після чищення зірки


Періс Джексон закурила сигарету після чищення зірки

Варто додати, що пошкодження та спроби вандалізму іменних зірок відбуваються на Алеї Слави майже постійно — люди висловлюють свої думки та ненормативну лексику, або ж часто зривають емблеми з латуні за допомогою різних інструментів. Щоб запобігти таким актам вандалізму, до кінця алеї встановлено декілька камер спостереження.

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Нагадаємо, що іменну зірку Майкл Джексон отримав в 1984 році.


Майкл Джексон на відкритті його іменної зірки у 1984 році

Теги: LifeStyle Голлівуд Музика
Джерело: 24 Канал
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