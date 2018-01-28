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УСИК – БРІЄДІС МІТИНГИ В РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Донька нардепа орендувала для гулянки у радянському стилі корпус престижного вишу у Києві, – ЗМІ

20:26, сьогодні 510 Читать новость на русском

Відома українська телеведуча Тетяна Терехова, яка також є донькою народного депутата Андрія Деркача та невісткою екс-спікера Верхвоної Ради Володимира Литвина, влаштувала вечірку з нагоди її дня народження у приміщенні Київського інституту міжнародних відносин, який є частиною КНУ імені Шевченка.

Як повідомляє ресурс "Вести", дата, коли вона народилася, збігається з Тетяниним днем (25 січня), який також вважається Днем студента.

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Загалом святкова вечірка проходила у стилі радянських студентських гуртожитків і радянських частувань. Так, сама Терехова була одягненою у спортивні штани, шкарпетки, светр і капці, а гостей пригощали сосисками, картоплею, консервами та пельменями.

Зауважимо, що серед запрошених на гулянку можна було побачити телеведучу та співачку Ольгу Цибульську, ведучого Євробачення-2017 Олександра Скічка з дружиною-мільйонерко Лізою Юрушевою, його колегу Володимира Остапчука, дизайнерку Катю Сільченко, а також ведучих Антона Довлатова та В’ячеслава Соломку.

Гулянка Терехової у стінах КНУ Шевченка: відео

У самому виші підтвердили інформацію про вечірку, щоправда там переконують, що це була не вечірка з нагоди дня народження, а зустріч випускників, яких поєднав спільний проект Sudway.

"Захід було проведено 27 січня 2018 року у приміщенні Інституту міжнародних відносин. Усі події відбувалися поза навчальними аудиторіями, а всі витрати на проведення, включно за електроенергію, були за рахунок організаторів. ІМВ є завжди радим бачити своїх студентів", – підкреслили представники навчального закладу у коментарі виданню.

КНУ, ІМВ, Київ, Терехова, студенти, гулянка, вечірка
Пояснення КНУ Шевченка щодо вечірки, яку влаштувала Терехова

Як наголошується у матеріалі, не всі гості вечірки вчились у ІМВ.

Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що через брак коштів для оплати за тепло та електроенергію навчання в аудиторіях КНУ призупинилося до весни, а студенти перейшли на дистанційне навчання.

Теги: Новини України Новини Києва Фотоновини Освіта студенти Володимир Литвин Деркач Андрій Леонідович гроші Скандал
Джерело: 24 Канал
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