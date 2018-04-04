Донька Ольги Фреймут здивувала дорослими образами: фото

Старша донька телеведучої Ольги Фреймут – Злата Мітчел – здивувала українців стильними і дорослими "луками". 12-річна дівчинка розпочала модельну кар'єру, тому на її сторінка в Instagram рясніє модними фотографіями.

Як відомо, Злата Мітчел є первістком відомого українського "Ревізора" Ольги Фреймут. Дівчинка народилась у попередньому шлюбі зірки. Хоч Ольга Фреймут вдруге вийшла заміж та виховує з Володимиром Локотко двох дітей, на Злату в неї завжди вистачає часу. Телеведуча неодноразово згадувала доньку в ефірах телепередачі "Інспектор Фреймут" та ділилась секретами виховання дітей.

Читайте також: Ольга Фреймут продемонструвала сімейну ідилію: зворушливі фото

Ймовірно, зіркова мама поділяє мрію Злати, оскільки разом із нею позує перед камерами та сприяє її кар'єрі. Ольга Фреймут, знана вишуканим стилем та елегантними вбраннями, одягає доньку за останніми трендами. Тому поки однолітки Злати обирають кросівки з джинсами та футболкою, підліток красується у вишуканих сукнях, модних костюмах, доповнюючи свої образи яскравими аксесуарами.

Допис, поширений Mitchell Zlata (@zlata_mitchell) 9 Лют 2018 р. о 9:31 PST

Допис, поширений Mitchell Zlata (@zlata_mitchell) 31 Бер 2018 р. о 4:49 PDT

Допис, поширений Mitchell Zlata (@zlata_mitchell) 14 Бер 2018 р. о 7:20 PDT

Допис, поширений Mitchell Zlata (@zlata_mitchell) 5 Бер 2018 р. о 11:35 PST

Допис, поширений Mitchell Zlata (@zlata_mitchell) 17 Лют 2018 р. о 11:56 PST

Допис, поширений Mitchell Zlata (@zlata_mitchell) 6 Лют 2018 р. о 5:22 PST

Допис, поширений Mitchell Zlata (@zlata_mitchell) 11 Січ 2018 р. о 10:45 PST

Допис, поширений Mitchell Zlata (@zlata_mitchell) 11 Січ 2018 р. о 10:43 PST

Допис, поширений Mitchell Zlata (@zlata_mitchell) 8 Січ 2018 р. о 7:03 PST

Допис, поширений Mitchell Zlata (@zlata_mitchell) 12 Лис 2017 р. о 12:16 PST

Допис, поширений Mitchell Zlata (@zlata_mitchell) 27 Жов 2017 р. о 10:55 PDT