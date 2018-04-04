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Донька Ольги Фреймут здивувала дорослими образами: фото

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Ольга Фреймут з донькою Златою
Ольга Фреймут з донькою Златою / Фото з вільних джерел

Старша донька телеведучої Ольги Фреймут – Злата Мітчел – здивувала українців стильними і дорослими "луками". 12-річна дівчинка розпочала модельну кар'єру, тому на її сторінка в Instagram рясніє модними фотографіями.

Як відомо, Злата Мітчел є первістком відомого українського "Ревізора" Ольги Фреймут. Дівчинка народилась у попередньому шлюбі зірки. Хоч Ольга Фреймут вдруге вийшла заміж та виховує з Володимиром Локотко двох дітей, на Злату в неї завжди вистачає часу. Телеведуча неодноразово згадувала доньку в ефірах телепередачі "Інспектор Фреймут" та ділилась секретами виховання дітей.

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Ймовірно, зіркова мама поділяє мрію Злати, оскільки разом із нею позує перед камерами та сприяє її кар'єрі. Ольга Фреймут, знана вишуканим стилем та елегантними вбраннями, одягає доньку за останніми трендами. Тому поки однолітки Злати обирають кросівки з джинсами та футболкою, підліток красується у вишуканих сукнях, модних костюмах, доповнюючи свої образи яскравими аксесуарами.

Теги: LifeStyle Діти Ольга Фреймут Неповнолітні
Джерело: 24 Канал
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