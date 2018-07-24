Донька Ольги Сумської похизувалась ідеальною фігурою: фото

Старша донька акторки Ольги Сумської – Антоніна Паперна – засвітила ідеальну фігуру в спортивній формі. Знімок вона опублікувала у своєму блозі.

28-річна Антоніна Паперна активно займається своєю кар'єрою. Молода акторка та модель продовжує зніматись у російських серіалах та фільмах, відтак стежить за своєю фігурою.

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Після народження доньки Єви, якій невдовзі виповниться рік, новоспечена мама дедалі частіше з'являлась на тренуваннях та відновлювала свою струнку фігуру. Тепер же Тоня Паперна з легкістю може похизуватись ідеальними формами. На своїй сторінці в Instagram донька Ольги Сумської засвітила рельєфний прес та звабливе тіло у спортивній формі.

По бургеру?

– з гумором вона підписала фото.

Допис, поширений користувачем @tonya_papernaya 23 Лип 2018 р. о 4:49 PDT

Зазначимо, що Антоніна Паперна народила доньку Єву від російського актора Володимира Яглича. Пара не узаконила свої стосунки, але, за інформацією ЗМІ, проживає разом та виховує дитину.