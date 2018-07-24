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Донька Ольги Сумської похизувалась ідеальною фігурою: фото

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Тоня Паперна – донька Ольги Сумської
Тоня Паперна – донька Ольги Сумської / Фото з вільних джерел

Старша донька акторки Ольги Сумської – Антоніна Паперна – засвітила ідеальну фігуру в спортивній формі. Знімок вона опублікувала у своєму блозі.

28-річна Антоніна Паперна активно займається своєю кар'єрою. Молода акторка та модель продовжує зніматись у російських серіалах та фільмах, відтак стежить за своєю фігурою.

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Після народження доньки Єви, якій невдовзі виповниться рік, новоспечена мама дедалі частіше з'являлась на тренуваннях та відновлювала свою струнку фігуру. Тепер же Тоня Паперна з легкістю може похизуватись ідеальними формами. На своїй сторінці в Instagram донька Ольги Сумської засвітила рельєфний прес та звабливе тіло у спортивній формі. 

По бургеру?
– з гумором вона підписала фото. 

 

Зазначимо, що Антоніна Паперна народила доньку Єву від російського актора Володимира Яглича. Пара не узаконила свої стосунки, але, за інформацією ЗМІ, проживає разом та виховує дитину. 

Теги: Новини України LifeStyle Кіно
Джерело: 24 Канал
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