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Донька Орнелли Муті вкотре вразила мережу відвертими знімками: фото 18+

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Орнелла Муті і Найке Рівеллі
Орнелла Муті і Найке Рівеллі / Фото з відкритих джерел

Донька знаменитої італійської кіноактриси Орнелли Муті Найке Рівеллі часто показує шанувальникам у своїх блогах провокативні оголені знімки.

Так, жінка опублікувала світлини на своїй сторінці в Instagram.

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На фото Найке позує в яскравій синій перуці, одягнена лише в спідню білизну бузкового кольору. До цього вона підібрала тілесні туфлі на підборах.

найке рівеллі донька орнелли муті

найке рівеллі донька орнелли муті

найке рівеллі донька орнелли муті
Усі фото – Instagram

Хто така Орнелла Муті?Це італійська актриса, яка отримала популярність завдяки комедіям "Приборкання норовистого" і "Шалено закоханий" з Адріано Челентано у головних ролях.

Цікаво, що у 2011 Орнелла підтвердила, що у неї був зірковий роман з Челентано зі словами: "У акторів це нормально – любов на час фільму".

Відомо, що у неї троє дітей. Першу доньку Найке Рівеллі народила у 19 років і дала дівчинці своє прізвище.
 

Теги: LifeStyle Еротика
Джерело: 24 Канал
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