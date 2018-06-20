Донька Орнелли Муті вкотре вразила мережу відвертими знімками: фото 18+

Донька знаменитої італійської кіноактриси Орнелли Муті Найке Рівеллі часто показує шанувальникам у своїх блогах провокативні оголені знімки.

Так, жінка опублікувала світлини на своїй сторінці в Instagram.

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На фото Найке позує в яскравій синій перуці, одягнена лише в спідню білизну бузкового кольору. До цього вона підібрала тілесні туфлі на підборах.



Усі фото – Instagram

Хто така Орнелла Муті?Це італійська актриса, яка отримала популярність завдяки комедіям "Приборкання норовистого" і "Шалено закоханий" з Адріано Челентано у головних ролях.



Цікаво, що у 2011 Орнелла підтвердила, що у неї був зірковий роман з Челентано зі словами: "У акторів це нормально – любов на час фільму".



Відомо, що у неї троє дітей. Першу доньку Найке Рівеллі народила у 19 років і дала дівчинці своє прізвище.

