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Донька Путіна Катерина Тихонова розлучилася з чоловіком, – Bloomberg

19:19, сьогодні 1180 Читать новость на русском
Донька Путіна Катерина Тихонова розлучилася з чоловіком Кирилом Шамаловим
Донька Путіна Катерина Тихонова розлучилася з чоловіком Кирилом Шамаловим / Фото з відкритих джерел

Донька Володимира Путіна Катерина Тихонова розлучилася з бізнесменом Кирилом Шамаловим після п'яти років шлюбу.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

"Як повідомили відразу чотири джерела на умовах анонімності, союзу Шамалова і молодшої дочки Путіна, Катерини Тихонової, прийшов кінець", – йдеться у статті.

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Як відомо, пара одружилася у лютому 2013 року, весілля відсвяткували на гірськолижному курорті неподалік від Санкт-Петербурга.

Батько 36-річного Кирила Шамалова Микола познайомився з Володимиром Путіним ще в 90-х. Тоді вони стали одними із співзасновників дачного кооперативу "Озеро". Через деякий час більшість членів цього кооперативу зайняли високі пости у Росії.

Кирило Шамалов у 26 років зайняв пост віце-президента з адміністративної підтримки бізнесу нафтохімічного холдингу "Сибур". А в березні 2016-го потрапив до рейтингу найбагатших бізнесменів Росії за версією Forbes.

Теги: Новини Росії Володимир Путін ЗМІ
Джерело: 24 Канал
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