Донька Шокіна планує подати в суд на американського політика: деталі інциденту

Донька Віктора Шокіна збирається подати до суду на Джо Байдена. Про це вона повідомила у своєму Twitter. Усе через висловлювання колишнього віце-президента США, який у своїй промові обізвав його "суч*м" сином. Таку гостру характеристику політик дав під час промови на Раді міжнародних відносин США.

Січень 2018 року. Екс віце-президент Сполучених Штатів Джо Байден на Раді з міжнародних відносин США розповідає, як переконував Петра Порошенка і екс-прем'єра Арсенія Яценюка звільнити тодішнього генпрокурора Віктора Шокіна з посади. Розмова видалась емоційна.

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"Я повідомив, що ви не отримаєте мільярда доларів. Я сказав, що їду через 6 годин, і якщо ваш генпрокурор не звільнений до того часу – ви не отримаєте грошей. Той бісовий син має бути звільнений", – заявив Джо Байден.

Коментар американського політика викликав бурхливу реакцію. Обговорювали не стільки давню скандальну епопею зі звільненням Шокіна, якого від Президента Порошенка вимагала вже не тільки власна країна, а й Захід., скільки єдину фразу Джо Байдена. В дослівному перекладі той назвав тодішнього генпрокурора "суч*м сином". Родина екс-голови ГПУ обурилась. Його донька Аліна у соцмережі написала, що екс-віце-президент Сполучених Штатів образив не тільки її батька, а й покійну бабусю, і тепер погрожує Байдену судом.

Обдумала ситуацію зі словами екс-віце-президента Байдена, в якій він публічно образив мого батька та покійну бабусю. Враховуючи, що це стосується всієї моєї сім'ї, планую звернутись в суд, щоб захистити гідність рідні,

– написала в Twitter Аліна Шокіна.

Дівчина – громадянка США. Якщо вона позиватиметься не на словах, а на ділі, то Джо Байдену доведеться переконувати суд, що образливе словосполучення він застосував для емоційного забарвлення.

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Сам Віктор Шокін в коментарі одному з українських ЗМІ сьогодні назвав Джо Байдена "випадковим політиком" в американській історії, в якого немає нічого святого.

Я вважаю, що нормальна людина, у якого є мати, не може так говорити,

– зауважив Віктор Шокін.

Колишній генеральний прокурор вважає: заява Байдена доводить, що усунули його з ГПУ незаконно, а скандальну цитату використає, щоб оскаржити це.

Нагадаємо, високопосадовець написав заяву на звільнення у лютому 2016 року. Генпрокурора тоді звинуватили в розвалі гучних справ проти людей Януковича. Наче саме через це Євросоюз був змушений знімати санкції з фігурантів "Чорного списку". Однак, звільнили його лише за 1,5 місяця - 3 квітня. Минулої весни Віктор Шокін подав до суду позов про відновлення його на посаді, однак не домігся свого.