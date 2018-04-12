Донька Сільвестра Сталлоне показала відверте декольте: провокативні фото

20-річна донька голлівудського актора Сільвестра Сталлоне, Сістін, все частіше доводить, як вона стрімко дорослішає. Модель не лише часто бере участь в модних показах, а й наповнює свою сторінку в мережі провокативними кадрами.

Чергові пікантні фото Сістін опублікувала у своєму Instagram.

Так, дівчина позувала у бюстгальтері, в штанах-бриджах та босоніжках чорного кольору. Свій образ юна зірка підкреслила легким вечірнім макіяжем та розпущеним волоссям.

Читайте також: 19-річна донька Сталлоне знялася у спокусливому боді для Love Magazine: відео



Сістін Сталлоне

Сістін, яка зробила серію фото на Манхеттені у Нью-Йорку, вже отримала масу схвальних коментарів та більше 50 тисяч вподобань.

Раніше донька актора також опублікувала стильні та спокусливі фото у мережі.

Допис, поширений Sistine (@sistinestallone) 29 Бер 2018 р. о 5:16 PDT

Допис, поширений Sistine (@sistinestallone) 19 Бер 2018 р. о 4:18 PDT