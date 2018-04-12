18:45
12 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
7°C
11°C 5°C
  • п'ятниця
    19°C 7°C
  • субота
    17°C 7°C
  • неділя
    21°C 10°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Операція
Вєсті Кремля
22:01, 11 квітня
Вєсті.UA. Блатний Гройсман. Переможець Вілкул
Вєсті.UA
20:56, 11 квітня
Корупційні схеми медуніверситету імені Богомольця: викриття махінацій
ЦРУ
09:30, 11 квітня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Базарна естетика дев’яностих
Згадати все
20:38, 9 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

Донька Сільвестра Сталлоне показала відверте декольте: провокативні фото

1959 Читать новость на русском
Сістін Сталлоне
Сістін Сталлоне / Instagram / @sistinestallone

20-річна донька голлівудського актора Сільвестра Сталлоне, Сістін, все частіше доводить, як вона стрімко дорослішає. Модель не лише часто бере участь в модних показах, а й наповнює свою сторінку в мережі провокативними кадрами.

Чергові пікантні фото Сістін опублікувала у своєму Instagram.

Так, дівчина позувала у бюстгальтері, в штанах-бриджах та босоніжках чорного кольору. Свій образ юна зірка підкреслила легким вечірнім макіяжем та розпущеним волоссям.

Читайте також: 19-річна донька Сталлоне знялася у спокусливому боді для Love Magazine: відео


Сістін Сталлоне

Сістін, яка зробила серію фото на Манхеттені у Нью-Йорку, вже отримала масу схвальних коментарів та більше 50 тисяч вподобань.

Раніше донька актора також опублікувала стильні та спокусливі фото у мережі.

Теги: Еротика LifeStyle Мода
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Що насправді відбувається з судовою реформою
сьогодні, 18:00 Що насправді відбувається з судовою реформою
Роман Маселко 71
День космонавтики: Путівник Галактикою
сьогодні, 09:15 День космонавтики: Путівник Галактикою
Путин оказался в положении цугцванга: каждое его действие ведет к постоянному ухудшению
сьогодні, 17:01 Путин оказался в положении цугцванга: каждое его действие ведет к постоянному ухудшению
Семен Кабакаєв 1272
Дорж Бату: Космос набагато ближчий, ніж ми думаємо
сьогодні, 16:01 Дорж Бату: Космос набагато ближчий, ніж ми думаємо
Євгенія Мазур 1214
Почему PayPal, IKEA, Apple и другие не хотят заходить на рынок Украины
сьогодні, 15:00 Почему PayPal, IKEA, Apple и другие не хотят заходить на рынок Украины
Ілля Кенігштейн 1534
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук