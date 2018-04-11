Донька Скрипаля зробила нову заяву: Не потребую допомоги від посольства Росії

Донька колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля Юлія, яку разом з батьком намагалися отруїти нервово-паралітичним газом "Новачок" у англійському Солсбері, зробила чергову заяву.

Як йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті Скотленд-Ярду, Юлію виписали із лікарні ще 9 квітня. Попри це, вона ще досі відчуває наслідки отруєння. Щодо Сергія Скрипаля, то він і надалі перебуває під наглядами лікарів.

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"У мене є можливість скористатися допомогою спеціально навчених співробітників, які піклуються про мене і пояснюють мені слідчі дії, які проводяться. У мене є доступ до друзів і родичів, і мені дали контакти конкретних людей в російському посольстві, які були так добрі, що запропонували мені будь-яку допомогу, яку вони в силах надати. Поки я не хочу користуватися цими послугами, але якщо потом я передумаю, я знаю, як з ними зв'язатись", - йдеться в заяві.

Щодо своєї двоюрідної сестри Вікторії, з якою Юлія спілкувалася телефоном, то в заяві вказано, що родина Скрипалів не бажає її бачити на даний час, чи спілкуватися з нею. Причина – неоднозначні заяви, які Вікторія зробила в російських ЗМІ.

"Я не хочу, щоб за мене або за мого батька робив заяви хто б то не був, крім нас самих. Дякую кузині Вікторії за турботу про нас, але прошу її не відвідувати мене і не намагатися поки вийти зі мною на зв'язок. Її думки і заяви не є моїми і не можуть представляти думки мого батька", – заявила Юлія Скрипаль.

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Також зазначається, що вона поки не планує розмовляти зі ЗМІ та просить їх розуміння у цій ситуації.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.



12 березня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною "Новачок". Великобританія оголосила про видворення із королівства 23 російських дипломатів. На знак солідарності із Лондоном ще майже 30 країн світу видворило понад 100 співробітників російських посольств та консульств.

Хто такий Сергій Скрипаль? Колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими в шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великобританії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії за загадкових обставин помер і його 44-річний син.