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Донька Стінга зустрічається з французькою акторкою

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Донька Стінга зустрічається з французькою акторкою
Донька Стінга зустрічається з французькою акторкою / Фото з відкритих джерел

Донька британського співака Стінга, 27-річна Еліот Самнер закрутила роман із 33-річною французькою акторкою Жозефін де ла Буме.

Нещодавно дівчат сфотографували під час романтичної прогулянки Парижем. На фото можна побачити, як Еліот ніжно обіймає Жозефін та пристрасно її цілує, повідомляє DailyMail.

Зауважимо, що донька Стінга в 2015 році зізналася, що вона лесбійка. Тоді дівчина сказала, що тривалий час перебуває у стосунках з австрійською моделлю Люсі фон Альтен.

За словами Еліот, її знаменитий батько і мати знають про її сексуальні вподобання, проте ставляться до цього з розумінням.

Варто додати, що 33-річна Жозефін де ла Буме, була одружена з британським діджеєм та музичним продюсером Марком Ронсоном. Після двох років стосунків у 2011-му пара зіграла весілля. Однак у травні 2017-го подружжя розірвало шлюб.

Теги: LifeStyle Стінг Музика ЛГБТ
Джерело: 24 Канал
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