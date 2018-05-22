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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2
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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Донька Суркіса похвалилася у мережі фото з російськими зірками та "другом Путіна"

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Світалана Суркіс
Світалана Суркіс / Фото з відкритих джерел

Донька екс-президента Федерації футболу України Григорія Суркіса Світлана відпочиває у компанії російських артистів і часто їздить до країни-агресора.

Про це свідчать світлини, опубліковані в Inastagram-акаунті жінки.

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Зокрема, на фото з різних вечірок українку можна помітити у компанії співачки Валерії та дизайнерки Емми Салімової. Окрім того, донька Суркіса показала фото з співаками Владом Топаловим, Еміном та телеведучим Андрієм Малаховим.

Також, Світлана навіть має знімок з голлівудським актором, другом і прихильником Путіна – Стівеном Сігалом.


Світлана Суркіс і Стівен Сігал


Донька Суркіса Світлана у компанії співачки Валерії


Світлана Суркіс з Владом Топаловим


Світлана Суркіс у компанії Валерії, Емми Салімової та Лізи Ющенко


Світлана Суркіс з Андрієм Малаховим


Світлана Суркіс з подругами


Світлана Суркіс з співаком Еміном

Теги: Новини України Україна – Росія LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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