Донька Суркіса похвалилася у мережі фото з російськими зірками та "другом Путіна"
Донька екс-президента Федерації футболу України Григорія Суркіса Світлана відпочиває у компанії російських артистів і часто їздить до країни-агресора.
Про це свідчать світлини, опубліковані в Inastagram-акаунті жінки.
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Зокрема, на фото з різних вечірок українку можна помітити у компанії співачки Валерії та дизайнерки Емми Салімової. Окрім того, донька Суркіса показала фото з співаками Владом Топаловим, Еміном та телеведучим Андрієм Малаховим.
Також, Світлана навіть має знімок з голлівудським актором, другом і прихильником Путіна – Стівеном Сігалом.
Світлана Суркіс і Стівен Сігал
Донька Суркіса Світлана у компанії співачки Валерії
Світлана Суркіс з Владом Топаловим
Світлана Суркіс у компанії Валерії, Емми Салімової та Лізи Ющенко
Світлана Суркіс з Андрієм Малаховим
Світлана Суркіс з подругами
Світлана Суркіс з співаком Еміном