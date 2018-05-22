Донька Суркіса похвалилася у мережі фото з російськими зірками та "другом Путіна"

Донька екс-президента Федерації футболу України Григорія Суркіса Світлана відпочиває у компанії російських артистів і часто їздить до країни-агресора.

Про це свідчать світлини, опубліковані в Inastagram-акаунті жінки.

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Зокрема, на фото з різних вечірок українку можна помітити у компанії співачки Валерії та дизайнерки Емми Салімової. Окрім того, донька Суркіса показала фото з співаками Владом Топаловим, Еміном та телеведучим Андрієм Малаховим.

Також, Світлана навіть має знімок з голлівудським актором, другом і прихильником Путіна – Стівеном Сігалом.



Світлана Суркіс і Стівен Сігал



Донька Суркіса Світлана у компанії співачки Валерії



Світлана Суркіс з Владом Топаловим



Світлана Суркіс у компанії Валерії, Емми Салімової та Лізи Ющенко



Світлана Суркіс з Андрієм Малаховим



Світлана Суркіс з подругами