21-річна донька телеведучої Сніжани Єгорової вийшла заміж. Церемонія одруження відбулась за кордоном.

Сніжана Єгорова переживала непростий для себе період. Болюче розлучення з Антіном Мухарським, скандальні заяви екс-коханого, госпіталізація та труднощі в кар'єрі – телеведуча щоразу повідомляла про неприємності в своєму житті. Однак на зміну чорній смузі прийшла біла – одна з її старших доньок – 21-річна модель та акторка Олександра Єгорова – вийшла заміж.

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Радісну звістку сповістила телеведуча у соцмережах. Церемонія відбулась 27 липня у США, де й мешкає Олександра. За словами Сніжани Єгорової, саме за кордоном її донька зустріла своє кохання.

Це ж треба було прилетіти, як Мері Поппінс, до океану, щоб зустріти там свою любов! І тепер дві долі стають однією історією кохання,

– зазначила Сніжана Єгорова.

До чарівного допису зірка додала фото новоспеченого подружжя. Наразі ж телеведуча не розголошує ані деталей весілля, ані інформації про свого американського зятя.

Зазначимо, що телеведуча Сніжана Єгорова – мама 5 дітей. Старші доньки зірки – 27-річна Анастасія та 21-річна Олександра – були народжені у шлюбі з режисером Семеном Горовим.