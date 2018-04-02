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Донька Вікторії Бекхем зворушила зіркову маму подарунком на Великдень: миле відео

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Вікторія Бекхем з донькою Харпер
Вікторія Бекхем з донькою Харпер / Фото із соцмереж

Популярна британська співачка та дизайнер Вікторія Бекхем показала, що їй подарувала наймолодша дитина – 6-річна донька Харпер. Відповідне відео з'явилось на її сторінці в Instagram.

Єдина донечка Вікторії Бекхем, якій вона багато приділяє вільного часу, здивувала зіркову маму милою листівкою. На подарунку Харпер намалювала фламінго з пальмовими гілками. Всередині дівчинка зобразила їх з Вікторією Бекхем.

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Милі дитячі малюнки зачарували прихильників зірки. Однак напис, який був всередині листівки, зворушив і зіркову маму, і всіх користувачів мережі.

Люба мамо, ти є моїм супергероєм. Як завжди, ти дуже чарівна і смішна. З любов'ю, найкраща дівчинка Гарпер,
– написала донька Вікторії Бекхем.

"Поцілунки на Великдень", – лаконічно прокоментувала отриманий подарунок співачка. Майже мільйон підписників Вікторії Бекхем вподобали милий допис та привітали знамениту сім'ю зі святами.

Kisses at Easter x

Допис, поширений Victoria Beckham (@victoriabeckham)

Теги: LifeStyle Великодні свята Діти Вікторія Бекхем
Джерело: 24 Канал
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