Донька знаменитого Сержа Генсбура випустила кліп: відео
Донька легендарних Сержа Генсбура і Джейн Біркін, акторка і співачка Шарлотта Генсбур випустила кліп на пісню "Sylvia Says". Трек став частиною її альбому "Rest", який Шарлотта презентувала в кінці 2017 року.
Зазначимо, що нова композиція співачки основана на вірші "Mad Girl's Love Song" знаменитої американської поетеси Сільвії Плат.
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Режисером усіх відео з альбому стала сама Генсбур. Надихнув її знімати кліпи самостійно режисер Ларс фон Трієр.
Режисером всім моїх кліпів я спочатку просила стати свого давнього друга Ларса фон Трієра. Але той відповів: "Сама! Ти зможеш, я підкажу",
– розповіла Шарлотта в інтерв'ю Vogue.
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Джерело: 24 Канал
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