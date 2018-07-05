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Донька знаменитого Сержа Генсбура випустила кліп: відео

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Шарлотта Генсбур
Шарлотта Генсбур / Фото з відкритих джерел

Донька легендарних Сержа Генсбура і Джейн Біркін, акторка і співачка Шарлотта Генсбур випустила кліп на пісню "Sylvia Says". Трек став частиною її альбому "Rest", який Шарлотта презентувала в кінці 2017 року.

Зазначимо, що нова композиція співачки основана на вірші "Mad Girl's Love Song" знаменитої американської поетеси Сільвії Плат.

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Режисером усіх відео з альбому стала сама Генсбур. Надихнув її знімати кліпи самостійно режисер Ларс фон Трієр.

Режисером всім моїх кліпів я спочатку просила стати свого давнього друга Ларса фон Трієра. Але той відповів: "Сама! Ти зможеш, я підкажу",
– розповіла Шарлотта в інтерв'ю Vogue.

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Теги: LifeStyle Музика
Джерело: 24 Канал
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