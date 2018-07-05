Донька знаменитого Сержа Генсбура випустила кліп: відео

Донька легендарних Сержа Генсбура і Джейн Біркін, акторка і співачка Шарлотта Генсбур випустила кліп на пісню "Sylvia Says". Трек став частиною її альбому "Rest", який Шарлотта презентувала в кінці 2017 року.

Зазначимо, що нова композиція співачки основана на вірші "Mad Girl's Love Song" знаменитої американської поетеси Сільвії Плат. Читайте також: Джейн Біркін приїде з концертом до Києва Режисером усіх відео з альбому стала сама Генсбур. Надихнув її знімати кліпи самостійно режисер Ларс фон Трієр. Режисером всім моїх кліпів я спочатку просила стати свого давнього друга Ларса фон Трієра. Але той відповів: "Сама! Ти зможеш, я підкажу",

– розповіла Шарлотта в інтерв'ю Vogue. Charlotte Gainsbourg – Sylvia Says: дивіться відео