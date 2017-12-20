Доньки Демі Мур і Брюса Вілліса показали, як купаються голяка у ванній: фото
23:17, 20 грудня 1056 Читать новость на русском
Троє доньок Демі Мур і Брюса Вілліса – Таллула, Румер і Скаут – показали, як вони разом приймають ванну.
Відповідне фото опублікувала Таллула Вілліс в своєму Instagram. Всі троє доньок позують оголені, а пікантні мсця прикирили лише колінами.
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Джерело: 24 Канал
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