Доньки Сталлоне похизувалися фігурами у купальниках: фото
Доньки зірки бойовиків Сільвестра Сталлоне – Софія та Сістін поділилася у соцмережах знімками у пляжних образах.
21-річна Софія і її 20-річна сестра Сістін насолоджувалися сімейним відпочинком в Сен-Тропе. Дівчата продемонструвала чудову спортивну форму у стильних купальниках.
Софія виклала фото, на якому позує у блискучому крихітному бікіні на яхті.
Читайте також: Топ-10 звабливих фото Сістін Роуз Сталлоне
А Сістін опублікувала кадр у злитому білому купальнику.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Що зміниться у пільгах у 2016 році5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми14 лютого 2016 , 03:46 1