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Доньки Сталлоне похизувалися фігурами у купальниках: фото

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Софія та Сістін Сталлоне
Софія та Сістін Сталлоне / Фото з Іnstagram

Доньки зірки бойовиків Сільвестра Сталлоне – Софія та Сістін поділилася у соцмережах знімками у пляжних образах.

21-річна Софія і її 20-річна сестра Сістін насолоджувалися сімейним відпочинком в Сен-Тропе. Дівчата продемонструвала чудову спортивну форму у стильних купальниках. 

Софія виклала фото, на якому позує у блискучому крихітному бікіні на яхті.

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А Сістін опублікувала кадр у злитому білому купальнику. 

 

Теги: LifeStyle Мода
Джерело: 24 Канал
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