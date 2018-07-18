Доньки Сталлоне похизувалися фігурами у купальниках: фото

Доньки зірки бойовиків Сільвестра Сталлоне – Софія та Сістін поділилася у соцмережах знімками у пляжних образах.

21-річна Софія і її 20-річна сестра Сістін насолоджувалися сімейним відпочинком в Сен-Тропе. Дівчата продемонструвала чудову спортивну форму у стильних купальниках.

Софія виклала фото, на якому позує у блискучому крихітному бікіні на яхті.

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Допис, поширений Sophia Stallone (@sophiastallone) 16 Лип 2018 р. о 9:32 PDT

А Сістін опублікувала кадр у злитому білому купальнику.