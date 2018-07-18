Доньку Кейт Міддлтон назвали копією принцеси Діани: фото

В Мережі активно обговорюють, що донька принца Вільяма і герцогині Кембриджської Кейт Міддлтон Шарлотта дуже схожа рисами обличчя на її бабусю, принцесу Діану.

Про це пишуть прихильники королівської сім'ї в соціальні мережі Instagram.

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"Діана у підлітковому віці і Шарлотта у 3 рочки. Бачите подібність? У них справді однакові очі", – пишуть користувачі і порівнюють фото принцеси Діани і Шарлотти.

Допис, поширений charlottediana (@charlottedianaforever) 15 Лип 2018 р. о 9:07 PDT

У соцмережах навіть створили окрему сторінку, яка присвячена подібності принцеси Шарлотти до своєї легендарної бабусі.

Допис, поширений charlottediana (@charlottedianaforever) 17 Лип 2018 р. о 3:30 PDT

Допис, поширений charlottediana (@charlottedianaforever) 9 Лип 2018 р. о 5:06 PDT

Однак, деякі шанувальники наполягають, що дівчинка більше схожа на свою іншу бабусю – Керол Міддлтон, а інші впевнені, що принцеса Шалотта має усі риси королеви Єлизавети II.

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Єлизавета II і принцесса Шарлотта



Принцесса Шарлотта і Єлизавета II