Доньку Кейт Міддлтон назвали копією принцеси Діани: фото
В Мережі активно обговорюють, що донька принца Вільяма і герцогині Кембриджської Кейт Міддлтон Шарлотта дуже схожа рисами обличчя на її бабусю, принцесу Діану.
Про це пишуть прихильники королівської сім'ї в соціальні мережі Instagram.
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"Діана у підлітковому віці і Шарлотта у 3 рочки. Бачите подібність? У них справді однакові очі", – пишуть користувачі і порівнюють фото принцеси Діани і Шарлотти.
У соцмережах навіть створили окрему сторінку, яка присвячена подібності принцеси Шарлотти до своєї легендарної бабусі.
Однак, деякі шанувальники наполягають, що дівчинка більше схожа на свою іншу бабусю – Керол Міддлтон, а інші впевнені, що принцеса Шалотта має усі риси королеви Єлизавети II.
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Єлизавета II і принцесса Шарлотта
Принцесса Шарлотта і Єлизавета II