Доньку Майкла Джексона підловили за пристрасним поцілунком з моделлю Карою Делевінь

Чутки про роман 25-річної моделі Кари Делевінь і 19-річної дочки покійного Майкла Джексона, Періс – виявилися правдою. Нещодавно дівчат підловили за пристрасним поцілунком.

Як пише The Daily Mail, на побачення Кари та Періс приєднався хрещений тато доньки Джексона, колишній актор Маколей Калкін. Він із подругою провели час з дівчатами в Лос-Анджелесі.

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Періс Джексон та Кара Делевінь

Делевінь не приховує, що вона – бісексуалка. Актриса та модель мала тривалі стосунки зі співачкою St Vincent.

А щодо Періс, то її родичі у шоці через лесбійський роман.

Це було подвійне побачення