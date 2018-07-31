Доньку Обами підловили з новим бойфрендом: фото

Доньку колишнього президента США Барака Обами Малію сфотографували з бойфрендом Рорі Фаркуарсоном. Папарацці підловили їх, коли пара прогулювалася вечірнім Лондоном.

20-річну Малію з Рорі помітили під час прогулянки після вечері в ресторані C Restaurant, пише Just Jared.

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Пара познайомилася минулого року в Гарвардському університеті, де донька Обами перейшла на другий курс.

Малія Обама та Рорі Фаркуарсон

Як пишуть ЗМІ, Рорі Фаркуарсон родом з Великобританії і закінчив одну з найпрестижніших шкіл країни - школа Регбі в графстві Уорікшир.