Доньку Обами підловили з новим бойфрендом: фото
Доньку колишнього президента США Барака Обами Малію сфотографували з бойфрендом Рорі Фаркуарсоном. Папарацці підловили їх, коли пара прогулювалася вечірнім Лондоном.
20-річну Малію з Рорі помітили під час прогулянки після вечері в ресторані C Restaurant, пише Just Jared.
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Пара познайомилася минулого року в Гарвардському університеті, де донька Обами перейшла на другий курс.
Малія Обама та Рорі Фаркуарсон
Як пишуть ЗМІ, Рорі Фаркуарсон родом з Великобританії і закінчив одну з найпрестижніших шкіл країни - школа Регбі в графстві Уорікшир.
Джерело: 24 Канал
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