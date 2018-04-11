Доньку Скрипаля перевезли на військову базу

Доньку екс-розвідника Сергія Скрипаля – Юлію Скрипаль – британська влада перевезла із госпіталя у Солсбері до лікарні на території військової бази.

Про це повідомляє The Sun із посиланням на джерело.

Зазначимо, 10 квітня повідомлялося, що Юлію Скрипаль виписали з лікарні і перевезли в безпечне місце.

"Вона перебуває на військовій базі задля її захисту та спостереженням за станом здоров'я", – сказав співрозмовник видання.

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Також наголошується, що 9 квітня, коли Юлію Скрипаль виписали з лікарні у Солсбері, вона була під озброєною охороною, щоб запобігти ще одній спробі вбивства.

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що після одужання Юрій та Юлія Скрипалі можуть переїхати до США під новими іменами.

Зазначимо, що тим часом посольство Росії в Лондоні звинуватило британський уряд у "викраденні" російських громадян. Дипломати написали в соціальних мережах: "Таємне переселення пані та пана Скрипалів, позбавлених контакту зі своєю сім'єю, розглядатиметься як викрадення".

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані. 12 березня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною "Новачок".