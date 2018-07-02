Доньку та екс-дружину Тома Круза запримітили в схожих вбраннях в Парижі

Кіноактриса Кеті Холмс та донька Сурі минулими вихідними відпочивали та насолоджуються екскурсіями у французькому Парижі. Одного дня їх запримітили в схожих нарядах під час прогулянки містом.

Про це повідомляють на Vanity Fair.

Донька голлівудського актора Тома Круза, Сурі, давно полюбляє одягатись у сукні та костюми з квітковим принтом. Але цього разу її любов до романтичних речей ще більше підтвердилась, – разом з матір’ю Кеті вони одягнули чарівні образи з квітковим орнаментом.

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У 39-річної Холмс була легка бірюзова сукня з тоненьким поясом, а в доньки Сурі – рожева футболка з квітковим принтом і спідниця в смужку рожево-білого кольору. Family look у французькому стилі однозначно вдався.



Кеті Холмс і Сурі в Парижі

Іншого дня, як передає The Daily Mail, матір з донькою обрали інші образи для прогулянки Парижем: Кеті приміряла довгу джинсову спідницю з білою базовою майкою, а Сурі одягнула красиву синю сукню теж з квітковим орнаментом, прикривши плечі бежевим светром на гудзиках.



Кеті Холмс і Сурі в Парижі

Нагадаємо, що днями в ЗМІ з'явилась інформація про завершення таємного роману Кеті Холмс і 50-річного актора Джеймі Фокса. Після 5 років стосунків та планування весілля пара, ймовірно, вирішила порвати відносини. Раніше Кеті Холмс була одруженою на Томові Крузу з 2006 по 2012 рік, від якого народила доньку Сурі. У екс-бойфренда Холмс, Джеймі Фокса, також є діти– доньки Анналіз Бішоп від Кристін Гранніс і Корінна Фокс.