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Донорську кров робитимуть універсальною

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Донорську кров робитимуть універсальною
Донорську кров робитимуть універсальною / vgolos.com.ua

Кишкова мікрофлора має ферменти, здатні видаляти агглютіногени з поверхні еритроцитів, перетворюючи кров будь-якої групи в універсальну – першу.

Про це на 256 загальнонаціональній зустрічі і виставці Американського хімічного товариства (ACS) розповів науковець Стівен Вітерс з канадського Університету Британської Колумбії.

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Найчастіше постраждалим у катастрофах чи інших надзвичайних ситуаціях потрібна кров для переливання, найкраще універсальної – I групи.

Тепер отримати її можна з крові будь-якої групи – у бактерій кишкової мікрофлори вчені знайшли ферменти, які "очищають" еритроцити і роблять донорську кров універсальною. 

via GIPHY

Залежно від успадкованого набору генів, еритроцити людини можуть нести на поверхні білки, з'єднані зі специфічними вуглеводами – глікопротеїнами (А- і В-агглютіногени).

Незнайомі глікопротеїни донорської крові можуть розпізнаватися імунною системою, викликаючи злипання еритроцитів. Тож кров будь-якої групи можна перетворити у першу, обробивши її ферментами-гідролазами кишкових бактерій, які видаляють залишки вуглеводів з глікопротеїнів. Це позбавляє еритроцити А- і В-агглютиногенов, переводячи кров в групу I.

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via GIPHY

Новий крок до перетворення будь-якої крові в універсальну прямо у лікарні зроблений.

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Теги: Здоров'я Медицина дослідження
Джерело: 24 Канал
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